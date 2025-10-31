Afrique de l'Ouest: La CEDEAO mise sur l'avenir - 200 jeunes Ghanéens formés à l'intelligence artificielle et à l'innovation

La Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) poursuit son engagement en faveur du développement des compétences numériques et de l'innovation dans la région.

Du 13 au 24 octobre 2025, un programme intensif de formation en intelligence artificielle (IA) et en innovation technologique a réuni 200 jeunes Ghanéens à l'École de Commerce de l'Université du Ghana, à Accra.

Entièrement financé par la CEDEAO, ce programme visait à doter la jeunesse ouest-africaine d'outils pratiques et conceptuels pour participer activement à la transformation numérique et à la croissance économique du continent. Durant dix jours, les participants ont été initiés à des domaines clés tels que le machine learning, la robotique, la création de start-up innovantes et le développement de solutions locales adaptées aux réalités africaines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie de clôture, présidée par S.E. l'Ambassadeur Mohammed Lawan Gana, Représentant Résident de la CEDEAO au Ghana, a été marquée par un message fort d'encouragement. « Vous devenez des créateurs, des penseurs et des résolveurs de problèmes capables de concevoir des outils qui auront un impact positif sur notre trajectoire d'intégration régionale, alors que nous passons d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des Peuples et de la Prospérité pour Tous », a-t-il déclaré devant les jeunes lauréats.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités de la Commission de la CEDEAO, qui place la jeunesse au coeur de sa stratégie de développement durable. En investissant dans l'intelligence artificielle, la CEDEAO entend préparer les jeunes talents à relever les défis du futur, tout en favorisant la création d'un écosystème technologique régional capable de générer des emplois et de stimuler l'innovation.

À travers cette action, l'organisation régionale réaffirme sa vision d'une Afrique de l'Ouest intégrée, numérique et prospère, où la jeunesse devient un acteur clé de la transformation économique et sociale du continent.