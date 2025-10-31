Sénégal: Coopération Türkiye-Sénégal - Un partenariat stratégique renforcé avec le pays

La Turquie a célébré, hier mercredi 29 octobre 2025, le 102e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. La cérémonie, organisée à la chancellerie de l'ambassade de Turquie à Dakar, a réuni plusieurs personnalités diplomatiques, politiques, le ministre des Forces Armées M. Birame Diop et économiques autour de l'ambassadrice Nur Sagman, qui a prononcé un discours.

Dans son allocution, Son Excellence Mme Nur Sagman a rappelé la portée historique du 29 octobre 1923, date de la proclamation de la République de Turquie par Mustafa Kemal Atatürk. « La République symbolise notre volonté d'exister en tant que nation, notre passion pour la liberté et notre quête de souveraineté », a-t-elle souligné, rendant hommage au fondateur de la Turquie moderne et à ses compagnons.

Elle a insisté sur la résilience et la maturité de la Turquie contemporaine, affirmant que, malgré les crises régionales et internationales, son pays reste fidèle à la devise d'Atatürk : « Paix dans le pays, paix dans le monde ». La diplomate a ainsi mis en avant une politique étrangère « proactive, dynamique et fondée sur la coopération et la paix ».

L'ambassadrice s'est longuement félicitée du dynamisme des relations turco-sénégalaises, qualifiées de « privilégiées et fraternelles ». Depuis l'ouverture de l'ambassade turque à Dakar en 1962, les deux pays ont bâti un partenariat solide, aujourd'hui érigé en modèle de coopération Sud-Sud.

Mme Anne Nour a rappelé les récentes visites officielles de haut niveau : celle du président Bassirou Diomaye Faye à Ankara en octobre 2024 et celle du Premier ministre Ousmane Sonko en août 2025, à l'invitation du président turc Rajeev Taip Erdogan. Ces échanges ont permis la signature de plusieurs accords dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la défense.

Elle a également évoqué la création d'un Conseil de coopération stratégique de haut niveau et la tenue d'un forum économique à Istanbul, qui a réuni plus de 500 entreprises turques et sénégalaises, avec pour objectif d'atteindre un volume d'échanges commerciaux d'un milliard de dollars.

Des projets concrets dans toutes les régions du Sénégal

Sur le plan de la coopération bilatérale, l'ambassadrice a salué le rôle de la TICA (Agence turque de coopération et de coordination), qui a déjà réalisé 230 projets au Sénégal et prévoit d'en mener 14 autres en 2026, un dans chacune des 14 régions du pays. Elle a aussi mis en lumière l'action de la Fondation Ma'arif, active dans trois villes avec quatre campus scolaires, ainsi que l'octroi régulier de bourses aux étudiants sénégalais.

La diplomate a par ailleurs remercié les entreprises turques implantées au Sénégal pour leur contribution au développement économique et pour leur rôle dans le renforcement des liens entre les deux nations.

Une vision partagée pour l'avenir

En conclusion, Mme Anne Nour a exprimé sa satisfaction pour la convergence des visions entre Ankara et Dakar, notamment à travers la « Vision Sénégal 2050 », qui épouse selon elle les idéaux de développement et de solidarité de la Turquie. « Nos deux pays partagent la même compréhension des enjeux internationaux et la même volonté d'agir pour un monde plus juste et plus stable », a-t-elle affirmé.

Cette célébration du 102e anniversaire de la République de Turquie a ainsi été l'occasion de réaffirmer la solidité d'un partenariat exemplaire, fondé sur la confiance, le respect mutuel et une ambition commune de prospérité partagée.