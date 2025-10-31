Sénégal: Somone - Omar Ba le président de l'association des maires du Sénégal pour un élargissement du financement aux collectivités locales

Omar Ba, le président de l'Association des maires du Sénégal salue ce projet pilote relatif à l'acces des collectoriales au financement climatique et appelle à son extension pour renforcer la résilience des territoires.

Omar Ba, maire de Ndiop et président de l'Association des maires du Sénégal, a présenté les leçons de ce projet important sur le financement du climat, en insistant sur la nécessité de renforcer les capacités des collectivités locales. Pour l'élu, la pertinence de ce projet réside dans son approche. « Il est évident que les effets du changement climatique se lisent et se manifestent au niveau local. Pour les prendre en charge, on devrait intervenir localement », a-t-il affirmé. Cependant, cette action locale nécessite des moyens et des capacités que les collectivités ne possèdent souvent pas.

M. Ba a souligné un paradoxe : si des financements mondiaux existent, « les procédures étaient telles qu'il y a eu des blocages » et les collectivités territoriales ne pouvaient pas y accéder. Le projet en question a donc eu l'« ingénieuse idée » d'identifier ces obstacles et de définir une stratégie pour les lever. Cette stratégie s'articule autour de deux axes principaux : la formation et la sensibilisation des collectivités, ainsi que l'accompagnement dans la conception et l'élaboration de dossiers de projets pertinents pour l'adaptation au changement climatique.

« C'est un projet pertinent et que nous apprécions. Nous avons été impliqués du début à la fin dans la conception. Aujourd'hui, on est impliqué dans l'évaluation », s'est réjoui Omar Ba. Sur la base des « résultats importants » obtenus, il considère cette phase comme un pilote et appelle les partenaires techniques et financiers à poursuivre leur accompagnement pour une « phase d'extension ».

Pour illustrer les besoins, le maire a eu des mots forts : « Ce que vous voulez voir, vous allez dans le territoire [...] Vous allez voir le feu de brousse, les inondations [...] Pour que vous puissiez le voir, vous devez avoir des moyens. » Il a également salué la démarche inclusive du partenaire du Pndl, dont le style de gouvernance a, selon lui, conduit à des « résultats positifs » et « quantifiés ».

En conclusion, Omar Ba a lancé un appel pressant : les résultats sont bons, mais pour que « la collectivité brille » davantage, il est crucial de pérenniser et d'élargir cette initiative, en association avec l'État et les bailleurs de fonds.