Un projet d'appui aux collectivités territoriales, initié dans le cadre du Programme National de Développement Local (PNDL), a été officiellement clôturé ce jeudi à la Somone 29 octobre 2025 . Représentant le ministre Moussa Balla Fofana, M. Pape Yoro Bakhoum, son conseiller technique, a souligné l'importance pour renforcer la résilience climatique des territoires.

Par conséquent, à l'en croire cela suffit pour s'attaquer aux défis climatiques dans les territoires. Selon lui, l'activité marque la fin d'un projet élaboré récemment, s'inscrivant dans l'agenda de transformation du gouvernement, sous l'impulsion du Président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier Ministre, M. Ousmane Sonko.

« Les impacts des changements climatiques touchent la plupart du temps les territoires et les collectivités locales », a rappelé M. Robafoum en ouverture de son allocution. L'objectif central de ce projet était donc de permettre à ces collectivités d'accéder plus facilement aux financements climatiques, cruciaux pour la mise en oeuvre de projets d'adaptation et d'atténuation.

Le conseiller technique a insisté sur les obstacles qui freinent souvent l'accès des territoires à ces fonds. « On a constaté qu'il y avait autant de barrières qu'il fallait éliminer », a-t-il déclaré.

Parmi les freins identifiés et traités par le projet, la barrière linguistique a été particulièrement ciblée. « La plupart du temps, les projets sont conçus en anglais », a expliqué M. Papier Yoro Bakhoum Le Pndl a donc mis en place des formations à destination des acteurs locaux pour les outiller et leur permettre de postuler efficacement à ces appels à projets internationaux, réduisant ainsi un important désavantage.

Interrogé sur les acquis du projet, le représentant du ministre a fait état de résultats tangibles. « Beaucoup de collectivités ont pu bénéficier de ces financements, leur permettant également d'être aujourd'hui des territoires très résilients », a-t-il affirmé, renvoyant aux détails fournis plus tôt par le coordonnateur du projet.

Cette initiative, soutenue par des partenaires tels que la Banque Mondiale, visait à doter les acteurs locaux de ressources et de compétences pour concevoir et soumettre des projets « verts ». L'accent a été mis sur l'accompagnement des collectivités qui, bien que confrontées aux réalités du changement climatique, manquaient souvent d'expertise pour mobiliser les fonds disponibles.

La clôture de ce projet ouvre la voie à une nouvelle étape : la pérennisation des mécanismes mis en place. La question du financement continu de ces actions se pose, laissant entrevoir la nécessité d'un engagement soutenu des partenaires techniques et financiers pour consolider les acquis et étendre la dynamique à l'ensemble du territoire national.