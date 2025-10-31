Sénégal: Fédération sénégalaise de lutte - Le ministère prolonge Malick Ngom et fixe au 27 décembre 2025 l'AG

Suspendu après plusieurs manifestations d'humeur de la part d'acteurs de la lutte, le chronogramme de l'Assemblée générale élective de la Fédération Sénégalaise de Lutte va reprendre. Initialement prévue le 8 novembre 2025, la date de l'AG est désormais fixée au samedi 27 décembre 2025, au Stade Léopold Sédar Senghor, à partir de 09H00, selon un communiqué signé par le Directeur des Sports Mama Laye Mbaye. Pour éviter le vide, le ministère a, par la même occasion, prolongé le mandat de Malick Ngom jusqu'à l'installation de la Fédération Sénégalaise de Lutte.

Enfin ! Une nouvelle date pour l'Assemblée générale élective de la Fédération Sénégalaise de Lutte a été retenue. Alors que le chronogramme a repris sa marche depuis le 24 octobre dernier, celui-ci va se poursuivre jusqu'au 29 mars 2026. En effet, à travers une note administrative du Ministère des Sports publiée ce jeudi soir, on connait les nouvelles dates clés du chronogramme.

L'AG élective qui cristallise les attentions du monde de la lutte est prévue le samedi 27 décembre 2026. Elle se tiendra au Stade Léopold Sédar Senghor, à partir de 9 heures. Après cette date, la publication du PV provisoire de l'AG élective de la FSL se fera le 30 décembre conformément au calendrier fixé par le Ministère des Sports. Après un délai de recours (du 31 décembre au 5 janvier à 16 heures), le PV définitif de l'AG élective de la FSL sera publié au plus tard le 9 janvier 2026 à 16 heures.

Pour rappel, le mandat du CNG a été prolongé ce jeudi pour une meilleure prise en charge des activités de la saison de lutte 2025-2026 qui va démarrer.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malick Ngom reste jusqu'à l'installation de la FSL

Le ministère des sports a, par la même occasion, prolongé le mandat de Malick Ngom à la tête de la présidence du CNG jusqu'à l'installation de la Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL).

Il ne va donc pas rendre le tablier ce 31 octobre date à laquelle son mandat à la tête du comite national de gestion (CNG) prend officiellement fin. En effet par le biais d'une même lettre circulaire publiée hier, jeudi, madame le ministre des sports a décidé de prolonger le mandat du patron du CNG "jusqu'à l'installation des membres du bureau de la FSL".

Pour rappel la mise en place de la Fédération Sénégalaise de Lutte accuse du retard à cause de la suspension temporaire du processus électoral il y'a quelques semaines. Mais petit à petit tout rentre dans l'ordre puisqu'un nouveau chronogramme a été établi et une Comission électorale a d'ailleurs été installée.

La nouvelle date retenue pour l'assemblée générale élective est le 27 décembre prochain. D'ici là Malick Ngom va donc gérer les affaires courantes de l'arène sénégalaise mais surtout procéder à l'ouverture de la saison de lutte 2025-2026. Un ouf de soulagement pour les acteurs de la lutte !