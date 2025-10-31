Sénégal: Bassirou Diomaye Faye veut un rayonnement des JOJ 2026 sur tout le territoire national

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a dit vendredi tenir au rayonnement des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2025 sur toute l'étendue du territoire national, en vue de faire ressortir la dimension "inclusive et festive" de la manifestation.

"Je tiens au rayonnement des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 sur l'étendue du territoire national. La tournée de la flamme olympique dans les 14 régions du Sénégal marquera la dimension inclusive et festive des JOJ pour l'ensemble de la jeunesse du pays", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de dévoilement de la mascotte officielle des JOJ Dakar 2026.

Il a annoncé que l'Etat du Sénégal a décidé de la construction de terrains de dimension multifonctionnelle dans différentes communes de Dakar, Saly et Diamniadio, dans le cadre d'un "maillage territorial" en infrastructures sportives de proximité, en vue de donner la possibilité aux jeunes de pratiquer le sport de leur choix.

"L'engagement de la jeunesse est au coeur des programmes et actions à dérouler pour une réussite parfaite de l'organisation des JOJ Dakar 2026. J'encourage le [comité d'organisation] à poursuivre et à consolider le programme d'engagement déroulé depuis plus de deux ans, en tant que moyens d'autonomisation des jeux", a indiqué Bassirou Diomaye Faye.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le chef de l'Etat a par ailleurs invité le comité d'organisation des JOJ 2026, le Comité national olympique sportif sénégalais (CNOSS), les anciennes gloires et les partenaires à rester mobilisés pour le succès des JOJ.

Il les a exhortés à travailler "dans un esprit d'équipe et de complémentarité", afin de faciliter la coordination intersectorielle des différentes interventions à dérouler pour l'organisation et la réussite de cet évènement sportif et de la jeunesse.

"'Ayo, la mascotte officielle des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, symbolisée par un lion portant un bonnet, a été dévoilée vendredi par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

La cérémonie de dévoilement de la mascotte des JOJ 2026 s'est déroulé au Grand-Théâtre de Dakar.

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, la ministre de la Jeunesse et des Sports, et la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, ont pris aussi part à cette cérémonie, de même que le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Diagna Ndiaye.

La mascotte dévoilée est le fruit de plusieurs mois de travail du COJOJ, qui tenait à ce qu'elle soit inclusive, d'où le choix d'organiser un concours, de concert avec le ministère de l'Education nationale.

Près de 500 élèves dont l'âge varie entre 12 et 18 ans ont participé à ce concours remporté par Ndèye Marième Diop de Saint-Louis (nord) pour le dessin et Ndèye Khady Cristal pour le nom.

La conception de la mascotte devait prendre en compte le respect des valeurs de l'olympisme, à savoir l'excellence, le respect et l'amitié, selon le COJOJ.

Les membres du comité d'organisation auront l'occasion, par ailleurs, de vulgariser la mascotte lors du festival "Dakar en jeux", qui aura lieu du 4 au 9 novembre, à la gare de Dakar, au Dakar Arena de Diamniadio et à Saly-Portudal (ouest).

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent au Sénégal, une première sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Cette quatrième édition va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio, sous le slogan "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives, de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.