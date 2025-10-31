Sénégal: Le prochain congrès de l'ONECCA à Dakar témoigne de la confiance dans les institutions sénégalaises (Délégué)

Dakar — L'organisation en 2027, dans la capitale sénégalaise, du congrès africain des comptables (ACOA) est la preuve de la confiance de la Fédération panafricaine des experts-comptables (PAFA) envers les institutions sénégalaises et l'Ordre national des experts-comptables et des comptables agréés du Sénégal (ONECCA), a relevé le président de cette organisation professionnelle africaine, le Tunisien Ben Salah Walid.

"L'organisation de l'ACOA en 2027 à Dakar témoigne de notre confiance dans les institutions et les infrastructures au Sénégal, de notre confiance aussi envers l'ONECCA et de sa capacité à organiser un tel évènement", a-t-il affirmé.

Ben Salah Walid donnait une conférence de presse consacrée jeudi à la neuvième édition du congrès africain des comptables. "Transformons l'Afrique ensemble" est le thème des travaux de ce congrès prévu en 2027 dans la capitale sénégalaise.

"Il s'agit de l'évènement le plus important de la profession comptable, qui se tient une fois tous les deux ans", a expliqué M. Walid, ajoutant : "On s'attend à ce que plusieurs centaines de consoeurs et de confrères, des représentants du secteur public et du secteur privé aussi, soient présents à cette grande rencontre."

"Nous sommes certains que nous aurons un bon congrès au Sénégal. Nous demandons à toutes les parties prenantes [de l'ACOA] d'être parmi nous pour la réussite de ce grand évènement", a insisté Ben Salah Walid, également président de l'Ordre des experts-comptables de la Tunisie.

Le président de l'ONECCA, Mor Dieng, explique que "ce sera un grand rendez-vous mondial, où on va parler de questions économiques, de transparence, de bonne gouvernance et de développement".

"C'est pour cette raison que le Sénégal a été coopté membre du conseil d'administration de la PAFA, qui a décidé de tenir la 54e réunion de [ses administrateurs] à Dakar. C'est un signal fort", a souligné M. Dieng.

"C'est un continent qui a accusé beaucoup de retard", a-t-il dit, concernant le thème du prochain congrès de la Fédération panafricaine des experts-comptables.

Mor Dieng recommande à ses confrères sénégalais de faire en sorte que leur profession intéresse davantage les jeunes. Il signale que l'ONECCA compte environ 300 membres, tandis que les organisations de comptables et d'experts-comptables d'autres pays réunissent environ 5 000, voire 50 000 membres.

La Fédération panafricaine des experts-comptables a été créée en 2011, à Dakar. Son siège se trouve en Afrique du Sud. Elle réunit 57 organisations professionnelles comptables, qui appartiennent à 47 pays du continent.

Réunis à Kigali en mai 2025, pour le huitième congrès africain des comptables, les dirigeants de la PAFA, en examinant plusieurs candidatures à l'organisation de la prochaine édition, ont choisi celle de l'Ordre national des experts-comptables et des comptables agréés du Sénégal.