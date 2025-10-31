Sénégal: Omar Guèye - 'Iba Der Thiam incarnait une forme de savoir encyclopédique'

Dakar — L'universitaire et homme politique sénégalais Iba Der Thiam avait réussi à se distinguer par son style de vie, son parcours académique ainsi que ses combats politiques, incarnant une forme de "savoir encyclopédique", a témoigné le Pr Omar Guèye, enseignant-chercheur en Histoire moderne et contemporaine à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

" 'Professeur', le titre auquel il tenait [...], Iba Der Thiam ne laissait personne indifférent, aussi bien dans son style de vie, son parcours académique, ses combats, que dans ses prétentions politiques réelles ou supposées", a-t-il soutenu dans une tribune transmise à l'APS, laquelle constitue un hommage posthume en perspective du cinquième anniversaire du décès de M. Thiam.

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en collaboration avec la Place du Souvenir africain, rendent hommage, ce vendredi, à partir de 15 h, à Iba Der Thiam, décédé le 31 octobre 2020, soit cinq ans jour pour jour.

"Iba Der Thiam, un citoyen au service du Sénégal et de l'Afrique" est le thème de cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des figures emblématiques ayant marqué les consciences collectives.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Omar Guèye, le défunt, qui a marqué toute une génération d'écoliers, de lycéens et d'étudiants sénégalais des années 1970 à 2020, "incarnait une forme de savoir encyclopédique".

"Il ne manquait lui-même pas d'aligner des superlatifs dans un langage et/ou style de communication qui requiert souvent une maîtrise de formules, des métaphores et de la ponctuation pour le comprendre", a-t-il dit.

Il a ajouté, admiratif du brillant universitaire et intellectuel de renom, que celui-ci avait "le verbe facile" et "l'engagement sincère", ce qui lui valut autant d'éloges que d'écueils dans un parcours "mouvementé propre aux hommes d'action et de caractère entier qui transigeaient rarement dans leurs prises de position".

Omar Guèye a aussi rappelé que Iba Der Thiam, syndicaliste et homme politique engagé, a occupé de hautes fonctions à la tête du pays, notamment celle de ministre de l'Education nationale et de député, soulignant que le leader du parti dénommé CDP-Garab Gui avait "la conviction chevillée au corps et n'a jamais avancé masqué".

"Iba Der Thiam marchait sans masque. Jusqu'à son dernier souffle, il se consacra à ses passions, entre autres ses combats pour l'Histoire africaine, l'Éducation nationale, le syndicalisme, la politique et la religion, pour ne citer que certains domaines dans lesquels il était connu du grand public", a fait valoir l'enseignant-chercheur.

Iba Der Thiam était agrégé d'histoire et membre du Comité scientifique de l'UNESCO chargé de rédiger l'Histoire générale de l'Afrique.