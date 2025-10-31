Sénégal: La réussite des JOJ Dakar 2026, 'une priorité nationale et une exigence continentale' (Bassirou Diomaye Faye)

Dakar — La réussite des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 est à la fois "une priorité nationale" et "une exigence continentale", a déclaré, vendredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"Ce choix est un défi pour le Sénégal de réussir l'organisation. C'est une priorité nationale, une exigence continentale au regard du slogan 'L'Afrique accueille, Dakar célèbre"', a-t-il dit.

Le président Faye intervenait lors de la cérémonie de dévoilement de la mascotte officielle des JOJ Dakar 2026, au Grand-Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose.

Selon le chef de l'Etat, le Sénégal "est conscient d'incarner l'espoir de tout un continent qui cherche à davantage faire entendre sa voix sur la scène internationale".

"Ces Jeux sont bien plus qu'une compétition sportive. Ils sont la vitrine d'une Afrique débout, confiante en sa jeunesse et désireuse de partager avec le monde des valeurs universelles du sport, de la paix et de la fraternité", a-t-il dit.

Bassirou Diomaye Faye assure que le Sénégal va gagner ce "pari avec la mobilisation de l'Etat, une implication des partenaires sportifs et une adhésion enthousiaste de la jeunesse et de l'ensemble de nos concitoyens".

Il a salué "l'approche participative et inclusive" adoptée par le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 dans le choix de la mascotte, avec l'organisation d'un concours national de dessin à travers toutes les inspections d'académie du pays.

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, et la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, ont aussi pris part à cette cérémonie, de même que le président du COJOJ et du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye.

La mascotte dévoilée est le fruit de plusieurs mois de travail du COJOJ, qui tenait à ce qu'elle soit inclusive, d'où le choix d'organiser un concours national, de concert avec le ministère de l'Education nationale.

"Ayo", la mascotte des JOJ 2026, est un jeune lion symbolisant la joie et l'énergie sénégalaise.

Le terme "Ayo" signifie joie en yoruba - une langue parlée dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest - et reflète l'esprit de fête et d'unité associé aux Jeux.

Il a été proposé par Ndèye Khady Cristal Coumba Sarr, 18 ans, élève en classe de terminale.

Elle dit avoir choisir une langue africaine pour exprimer le message du slogan des JOJ 2026, "Dakar accueille, l'Afrique célèbre".

"Ayo" est un jeune lion symbolisant la joie et l'énergie de la jeunesse sénégalaise. Il porte un chapeau traditionnel symbolisant la sagesse, la dignité et l'attachement à la vie rurale.

Selon le comité d'organisation, cette mascotte incarne les valeurs de Dakar 2026 et met en valeur l'héritage culturel du Sénégal en tant que pays hôte.

Le design de la mascotte a, lui, été imaginé par Ndèye Mariama Diop, 16 ans, élève en classe de seconde.

Inspirée par les tenues traditionnelles africaines, elle a donné vie à ce lion attachant, symbole d'un continent fier et tourné vers l'avenir.

Près de 500 élèves dont l'âge varie entre 12 et 18 ans ont participé à ce concours.

La conception de la mascotte devait prendre en compte le respect des valeurs de l'olympisme, à savoir l'excellence, le respect et l'amitié, selon le COJOJ.

Les membres du comité d'organisation auront l'occasion, par ailleurs, de vulgariser la mascotte lors du festival "Dakar en jeux", qui aura lieu du 4 au 9 novembre, à la gare de Dakar, au Dakar Arena de Diamniadio et à Saly-Portudal (ouest).

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent au Sénégal, une première sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Cette quatrième édition va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio, sous le slogan "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives, de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.