Sénégal: Le changement climatique 'se vit ici dans nos communautés' (Maire de Yoff)

Dakar — Le maire de la commune de Yoff, Seydina Issa Laye Samb, a rappelé une plus grande prise de conscience des enjeux liés au changement climatique, un phénomène qui ne relève pas d'une "affaire lointaine" mais se vit au quotidien dans les territoires.

"Le changement climatique n'est pas une affaire lointaine, ce n'est pas une affaire de demain, il se vit ici, dans nos communautés et sur nos territoires", a-t-il déclaré.

Il prenait part à la Conférence locale des jeunes sur le climat (LCOY) mise en oeuvre par l'organisation Corps Africa, jeudi à Dakar, en perspective de la Conférence des parties sur le climat (COP30) qui se tiendra du 10 au 21 novembre au Brésil.

Le thème de cette quatrième édition est "Jeune en première ligne : agir localement pour une justice climatique globale".

L'initiative, qui a pour objectif de promouvoir la sensibilisation environnementale à travers des activités ludiques, participatives et éducatives, est soutenue par l'UNICEF, l'ambassade de Belgique à Dakar et le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

La conférence locale des jeunes sur le climat se veut "un point de départ et un laboratoire d'idées et d'actions", a indiqué le maire de Yoff, une commune d'arrondissement de Dakar.

L'édile a salué l'engagement des jeunes dans l'établissement d'une justice climatique équitable et inclusive.

"Vous avez l'opportunité de contribuer à une déclaration nationale des jeunes et des enfants sur le climat, un message que le monde entier écoutera", a-t-il lancé aux jeunes.

La directrice de Corps Africa, Astou Ndiaye, estime que "ces conférences sont bien plus qu'une réplique des conférences locales mais la preuve vivante que la lutte pour le climat se gagne aussi dans nos terroirs, dans nos communautés et par nos actions quotidiennes".

Selon Mme Ndiaye, les jeunes sont en première ligne pour observer les impacts, innover, s'adapter et exiger la justice climatique.

Le représentant du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Abdoulaye Faye, a magnifié la prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans le système éducatif actuel.

Il a aussi relevé le défaut de renforcement des capacités des enseignants en la matière et l'insuffisance de manuels adaptés.