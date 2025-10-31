Sénégal: Lancement d'une campagne de plaidoyer pour le respect des droits des personnes handicapées

Dakar — L'organisation Sightsavers et ses partenaires ont lancé, jeudi, à Dakar, une campagne de plaidoyer et de sensibilisation pour le respect des droits des personnes handicapées, à l'intention de plusieurs acteurs dont des parlementaires, en perspective du Haut sommet social mondial prévu à Doha (Qatar), du 4 au 6 novembre prochain.

Cette campagne est destinée aux autorités, aux députés, aux membres des collectivités territoriales et aux communautés pour la prise en compte des droits des personnes handicapées, lors de ce grand événement, 2ème du genre depuis le premier sommet social en 1995 à Copenhague, a expliqué la chargée du plaidoyer de Sightsavers, Khady Bâ.

A Doha, les grands axes du Sommet porteront sur le développement durable et la justice sociale, la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, l'inclusion des personnes handicapées, l'accès équitable aux services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'emploi, le logement, entre autres.

La campagne de sensibilisation a été lancée pour que les membres de la délégation officielle sénégalaise, dont des parlementaires membres du Réseau pour l'inclusion sociale puissent porter ces questions, au niveau national mais aussi, au plus haut niveau.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'idée, à travers cette campagne, est d'encourager le dialogue social, communautaire et national pour une meilleure prise en compte des besoins des populations vulnérables dont les personnes handicapées.

"Le handicap nous concerne tous et aujourd'hui, la mise en oeuvre de la loi d'orientation sociale n'est pas effective avec certains décrets qui ne sont pas encore appliqués", a rappelé Khady Bâ, soulignant que les parlementaires ont pour rôle de promouvoir des réformes législatives qui consolident la protection sociale et l'inclusion.

Il s'agit aussi pour les parlementaires de soutenir le financement des programmes et les initiatives pour l'inclusion.

En guise d'exemple, elle a évoqué la politique nationale pour l'éducation inclusive qui attend encore une validation institutionnelle.

"L'inclusion reste encore un défi au niveau de l'éducation, parce qu'on peine à avoir l'engagement des collectivités territoriales car le coût est très élevé", a-t-elle souligné.

La campagne a pour objectif de "tendre la main encore à tout le monde pour l'effectivité de la loi d'orientation sociale".

Pour Mme Bâ, les députés sont les garants de la justice sociale et au sommet, ils auront le rôle de porter la voix des personnes handicapées.

Président du Collectif des aveugles pour l'unité, la solidarité et l'entraide (CAUSE), Abdou Kogna, a souligné que sur les 50 articles de la Loi d'orientation sociale votée le 26 mai 2010, moins d'une dizaine d'articles sont effectives.

Les cartes d'égalité des chances lancées le 30 avril 2015 sont détenues par seulement 130.000 bénéficiaires pour un objectif de 1.300.000, le nombre de personnes handicapées recensées par l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie.

Il a évoqué la question de l'éducation qui est un droit pour tous les enfants, soulignent toutefois qu'il n'y a que trois écoles spécialisées pour tout le Sénégal.

"Ces écoles doivent être transformées en centres de ressources dans chaque pôle territoire pour accueillir les enfants, quel que soit leur type de handicap", a-t-il préconisé, invitant les députés à porter "ce combat".

Venu répondre à cette rencontre d'informations et de partage sur les enjeux du sommet pour le Sénégal, le parlementaire Aliou Sène, au nom de ses pairs, a pris l'engagement de "faire le nécessaire pour une effectivité totale de la loi d'orientation sociale et, au besoin, de sa révision pour l'adapter aux enjeux de l'heure et à l'évolution rapide de la technologie".

Une dizaine de parlementaires ont pris part à la rencontre.