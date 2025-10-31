Cote d'Ivoire: Hausse de 42,5% du résultat net de la banque BICICI au premier semestre 2025.

31 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue du premier semestre 2025, le résultat net de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire (BICICI) a enregistré une hausse de 42,5% par rapport au premier semestre 2024, selon rapport d'activité établi par la direction de cet établissement bancaire.

Ce résultat s'est établi à 16,253 milliards FCFA contre 11,405 milliards FCFA au 30 juin 2024, soit un accroissement de 4,848 milliards FCFA.

A fin juin 2025, la banque a collecté auprès de sa clientèle des dépôts de 947,270 milliards FCFA contre 717 milliards FCFA à fin juin 2024, soit une progression de 32,2%.

En parallèle, la banque a consenti des crédits nets à la clientèle de 513 milliards FCFA contre 507,396 milliards FCFA au premier semestre 2024, soit une légère hausse de 1%.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant le produit net bancaire, il affiche un solde de 37,146 milliards FCFA contre 32 milliards FCFA au 30 juin 2024, soit une progression de 17%. Selon la direction de la BICICI, cette hausse est induite par la progression continue de la marge sur capitaux (+6,6%) et l'amélioration des revenus du portefeuille titres (+13,8%).

Le résultat brut d'exploitation ressort en progression de 35,2% comparé au premier semestre 2024 avec une réalisation de 18 milliards FCFA contre 13,159 milliards FCFA au premier semestre 2024.

Le coût du risque a été fortement amélioré, passant de -453 millions FCFA au 30 juin 2024 à 123 millions FCFA un an plus tard.

Quant au résultat courant avant impôts, il s'est rehaussé de 39,1% à 18 milliards FCFA contre 13 milliards FCFA au premier semestre 2024.

« Au regard de la dynamique commerciale et de maitrise des risques actuelles de la banque, cette tendance devrait se maintenir au cours du second semestre de l'exercice et permettre de réaliser les performances attendues », ont laissé entendre les responsables de la banque quant aux perspectives qui se dessinent pour elle.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.