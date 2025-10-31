Cote d'Ivoire: Hausse de 42,5% du résultat net de la banque BICICI au premier semestre 2025.

A l'issue du premier semestre 2025, le résultat net de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire (BICICI) a enregistré une hausse de 42,5% par rapport au premier semestre 2024, selon rapport d'activité établi par la direction de cet établissement bancaire.

Ce résultat s'est établi à 16,253 milliards FCFA contre 11,405 milliards FCFA au 30 juin 2024, soit un accroissement de 4,848 milliards FCFA.

A fin juin 2025, la banque a collecté auprès de sa clientèle des dépôts de 947,270 milliards FCFA contre 717 milliards FCFA à fin juin 2024, soit une progression de 32,2%.

En parallèle, la banque a consenti des crédits nets à la clientèle de 513 milliards FCFA contre 507,396 milliards FCFA au premier semestre 2024, soit une légère hausse de 1%.

Concernant le produit net bancaire, il affiche un solde de 37,146 milliards FCFA contre 32 milliards FCFA au 30 juin 2024, soit une progression de 17%. Selon la direction de la BICICI, cette hausse est induite par la progression continue de la marge sur capitaux (+6,6%) et l'amélioration des revenus du portefeuille titres (+13,8%).

Le résultat brut d'exploitation ressort en progression de 35,2% comparé au premier semestre 2024 avec une réalisation de 18 milliards FCFA contre 13,159 milliards FCFA au premier semestre 2024.

Le coût du risque a été fortement amélioré, passant de -453 millions FCFA au 30 juin 2024 à 123 millions FCFA un an plus tard.

Quant au résultat courant avant impôts, il s'est rehaussé de 39,1% à 18 milliards FCFA contre 13 milliards FCFA au premier semestre 2024.

« Au regard de la dynamique commerciale et de maitrise des risques actuelles de la banque, cette tendance devrait se maintenir au cours du second semestre de l'exercice et permettre de réaliser les performances attendues », ont laissé entendre les responsables de la banque quant aux perspectives qui se dessinent pour elle.