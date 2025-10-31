Sénégal: Deuxième édition du Wasif 2025 - Le Directeur général de la BRVM pour une intégration des principes de durabilité dans les politiques économiques

Le Directeur Général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenounvé, a eu l'honneur de délivrer, un keynote speech à l'occasion de la première journée de la deuxième édition du Wasif 2025, sur le thème : « La finance durable en Afrique, quels leviers pour l'accélération du développement de notre Continent ? ».

Dès l'entame de son propos, explique-t-on dans une note d'information, Dr Amenounvé a souligné l'urgence d'intégrer les principes de durabilité dans les politiques économiques et financières de notre continent.

«En effet, face à la montée des besoins de financement de l'Afrique, multipliés par quatre au cours des vingt-cinq dernières années (estimés à 1 637 Mds USD en 2025), et à la baisse de l'aide publique au développement (-4,8 % depuis 2020) ainsi que la faible mobilisation des Ide (moins de 2 % capté en moyenne depuis 20 ans), le Directeur général de la Brvm a plaidé pour une mobilisation accrue des ressources issues de la finance durable afin d'accompagner le développement du continent », a souligné le patron de la Brvm.

Dans son intervention, il a mis en lumière six piliers essentiels pour l'essor de la finance durable en Afrique à savoir : le développement de la finance sociale, axée sur l'égalité du genre et la jeunesse, le renforcement de la finance inclusive pour un meilleur accès aux services financiers, la révision du cadre réglementaire pour susciter une meilleure intervention des investisseurs institutionnels, l'amélioration de la transparence et du reporting, la création d'une catégorie d'investisseurs d'impact, et la mobilisation de l'épargne locale grâce à des produits innovants.

Le Directeur général a particulièrement insisté sur l'importance de développer l'Asset Management (la gestion d'actifs) en Afrique, de lui donner les moyens de collecter massivement l'épargne et de professionnaliser hautement ses activités pour en faire un grand pourvoyeur de ressources à long terme et de liquidité sur les marchés financiers africains.

Les exemples sont légion en Amérique du Nord (BlackRock aux États-Unis avec 13 500 Mds Usd d'actifs sous gestion, la Cdpq au Canada avec 354,72 Mds Usd sous gestion, le Lgim en Angleterre avec 1 315,7 Mds Usd sous gestion). Leur action dans le coté comme le non coté est déterminante dans la souveraineté économique.

Il a partagé aussi avec les participants sa conviction selon laquelle la mise en oeuvre de ces piliers contribuera significativement à bâtir « une Afrique pacifiée, inclusive, dotée d'infrastructures idoines et capable de financer elle-même sa croissance à l'horizon 2050 ».

Pour Dr Amenounvé, la finance durable doit s'appuyer sur les innovations de la finance digitale dont les évolutions sont impressionnantes : une capitalisation de 2 144 Mds Usd de Bitcoin, 311 Mds USD de Stablecoins, 3 740 Mds Usd de crypo-monnaies et une avancée significative de la monnaie digitale dans son ensemble (monnaie électronique, monnaie numérique, monnaie virtuelle) en circulation.