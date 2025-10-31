Afrique de l'Ouest: Le Burkina lève 16,762 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA.

Pour faire face au financement de son budget, l'Etat du Burkina Faso a levé le jeudi 30 octobre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA, la somme de 16,762 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication de bons et obligations assimilables du trésor de 364 jours, 3, 5 et 7 ans.

Le montant mis en adjudication s'élevait à 25 milliards de FCFA. Les soumissions globales sont ressorties à 25,276 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 101,11%.

Le montant des soumissions retenu est de 16,762 milliards FCFA et celui rejeté à 8,513 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 66,32%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,69% pour les bons, 6,76% pour les obligations de 3 ans, 6,93% pour celles de 5 ans et 7,66% pour celles de 7ans.

Le Trésor public burkinabé promet aux investisseurs de rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 29 octobre 2026. Par contre, le paiement des intérêts se fera d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

Concernant les obligations, le remboursement de leur capital se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 31 octobre 2028 pour celles de 3 ans, au 31 octobre 2030 pour celles de 5 ans et au 31 octobre 2032 pour celles de 7 ans. Les intérêts eux, seront payés par an sur la base du taux fixe annoncé de 6 % pour les obligations de 3 ans, 6,20% pour celles de 5 ans et 6,40% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.