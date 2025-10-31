Tunisie: SAH Lilas renouvelle partiellement son Conseil d'Administration

La Société d'Articles Hygiéniques (SAH Lilas) a annoncé une recomposition partielle de son Conseil d'Administration, à la suite de la démission de trois de ses membres. Trois nouveaux administrateurs ont été cooptés pour les remplacer. Leur nomination sera soumise à la ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Cette évolution intervient dans un contexte de réorganisation interne et de mouvements significatifs dans le capital de la société.

Le Conseil d'Administration de SAH Lilas se compose désormais de :

· M. Mounir El Jaiez, Président du Conseil,

· Mme Jalila Mezni, Directrice Générale,

· PGH, représentée par M. Mohamed Mahjoub Langar,

· M. Ahmed Bouzguenda,

· M. Mohamed Amine Ben Malek,

· M. Skander Kammoun,

· M. Adel Ghlila,

· M. Slim Ouali,

· M. Anis El Fehem,

· M. Mohamed Nidhal Mosbahi.

Cette recomposition s'inscrit dans un contexte d'évolution de l'actionnariat. Poulina Group Holding (PGH) a récemment renforcé sa présence dans le capital de référence en finalisant l'acquisition de 45,48 % de JM Holding, société mère de SAH Lilas. Cette participation était auparavant détenue par Olea Holding.