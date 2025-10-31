Le ministre du Tourisme, Soufiene Tekaya, a reçu mercredi, au siège du ministère, les membres du nouveau Bureau Exécutif de la Fédération Tunisienne des Restaurants Touristiques. La réunion était consacrée à l'examen des propositions des professionnels et des moyens de développer et d'organiser le secteur des restaurants touristiques.

Selon un communiqué de presse publié par le ministère jeudi soir, un certain nombre de mesures pratiques ont été convenues lors de cette séance, dont les plus importantes sont :

La mise à jour et le développement des critères de classification des différentes catégories et types de restaurants touristiques, afin d'assurer la simplification des procédures administratives, de stimuler l'investissement et d'améliorer la qualité des services.

L'organisation d'une journée d'information pour présenter le programme conjoint entre la Fédération et le Ministère visant à développer davantage l'activité des restaurants touristiques au cours de la prochaine période, avec la participation des différents intervenants et acteurs du domaine.

L'accord sur la participation de la Fédération Tunisienne des Restaurants Touristiques aux programmes de l'Agence de Formation aux Métiers du Tourisme et de l'Institut Supérieur d'Études Touristiques et Hôtelières de Sidi Dhrif, dans le but de développer les programmes d'études et d'intégrer de nouvelles spécialités répondant aux besoins du marché.

L'accord pour permettre aux familles tunisiennes et au touriste tunisien en général de bénéficier de prix préférentiels dans les restaurants touristiques classés, en particulier pendant les périodes de vacances, dans le cadre du soutien au tourisme intérieur.

De son côté, le Ministre a insisté sur la nécessité d'adopter une approche prospective et proactive dans l'organisation du secteur, basée sur le suivi des évolutions mondiales en matière de qualité et d'expériences touristiques, tout en modernisant le cadre législatif et réglementaire de manière à stimuler l'investissement.

Selon le communiqué de presse, le Ministre du Tourisme a souligné l'importance de la complémentarité entre les secteurs public et privé et la nécessité d'un travail participatif et d'une coordination permanente entre les structures professionnelles et administratives pour assurer le succès du processus de réforme et de développement. Il a également affirmé que le ministère est déterminé à accélérer le rythme des réformes et à réduire les délais pour réaliser un saut qualitatif dans les différents domaines du secteur touristique.

La réunion s'est déroulée en présence de plusieurs cadres du ministère et du Directeur Général de l'Office National du Tourisme Tunisien.