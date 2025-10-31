Tunisie: Ministre de la Santé - « Bientôt une loi sur les compléments alimentaires »

L'Association Tunisienne de Pharmacologie a organisé aujourd'hui, vendredi 31 octobre 2025, son troisième congrès scientifique sous le thème des « Systèmes de prise en charge et de remboursement des frais de médicaments ».

Dans une déclaration à la Radio Nationale, le Ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a indiqué que la Tunisie est l'un des premiers pays arabes et africains à s'être lancé sur le marché de la fabrication de médicaments, précisant qu'elle produit 70 % de ses besoins en médicaments.

Ferjani a jugé ce pourcentage très important, ajoutant que l'objectif est d'atteindre la souveraineté pharmaceutique. Il a souligné que le congrès d'aujourd'hui travaille à la réalisation de cette souveraineté et au développement des industries pharmaceutiques, notamment en vue de l'existence d'un projet d'usines de biotechnologie.

Le ministre a expliqué que la Tunisie possède les compétences nécessaires et est capable, en coopération avec certains pays comme la Corée du Sud et d'autres, d'établir une industrie dans le domaine de la biotechnologie. Il a souligné que l'une des recommandations les plus importantes qui seront issues du congrès est la publication de protocoles thérapeutiques à cet effet.

Mustapha Ferjani a mentionné qu'une autorité nationale sera créée pour garantir l'équité dans l'accès aux médicaments.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a déclaré qu'un projet de loi visant à réglementer le secteur des compléments alimentaires fait partie des priorités du ministère.

Il a révélé dans ce contexte que ce projet de loi verra le jour avant la fin de l'année 2025. Il définira les modalités d'utilisation des compléments alimentaires et leurs mécanismes de promotion, en collaboration et partenariat avec les médecins, les pharmaciens et l'Agence Tunisienne du Médicament, dans le but d'organiser le secteur.

De son côté, le Président de l'Association Tunisienne de Pharmacologie, le Dr. Riadh Daghfous, a abordé les grandes lignes du congrès.

Il a indiqué que de nombreuses expériences dans le domaine de la pharmacologie seront examinées, précisant que l'évolution rapide des médicaments dans le monde impose à la Tunisie de suivre le rythme en améliorant ses capacités, dans le but d'assurer la disponibilité des médicaments.