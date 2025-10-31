Tunisie: Epson lance 'ReCreators', un concours régional pour sensibiliser les élèves à la durabilité

A l'occasion de la Journée internationale de la durabilité, célébrée le 28 octobre, Epson, leader mondial des technologies d'impression et d'innovation durable, annonce le lancement d'un concours régional dédié à la durabilité « Epson ReCreators ».

Le programme invite les élèves âgés de 7 à 10 ans à concevoir et réaliser des oeuvres d'art à partir de matériaux recyclés, notamment du papier imprimé, puis à les soumettre via un microsite dédié. Les créations seront évaluées par un jury composé de représentants d'Epson et de curateurs d'art locaux.

Le concept ReCreators fusionne deux notions fondamentales pour Epson : recycler et créer. Il vise à encourager les élèves à devenir non seulement des artistes, mais aussi des acteurs du changement, capables de transformer des matériaux recyclés en créations porteuses de sens. En donnant une seconde vie aux déchets, les participants incarneront pleinement l'esprit du concours et sa devise : Réutiliser - Créer - Inspirer.

Le concours se déroulera simultanément dans une sélection d'établissements scolaires de plusieurs pays : la Tunisie, le Maroc, la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud.

Les gagnants de ce concours recevront une imprimante EcoTank et leur école respective un vidéoprojecteur des goodies officiels de l'ambassadrice de la marque, Shakira. Certaines créations seront également mises à l'honneur sur les réseaux sociaux d'Epson et exposées dans les bureaux de l'entreprise à travers la région.

« Ce concours incite les élèves à considérer les matériaux recyclés comme la matière première de leur imagination. L'art à partir d'éléments recyclés dépasse l'exercice artistique : il développe la responsabilité et la conscience environnementale. À travers ReCreators, nous voulons leur montrer que de petits gestes - réutiliser, réinventer, recycler - peuvent réellement contribuer à un avenir meilleur pour notre planète », explique Imen Gorrab, Consumer Sales Manager (Tunisie, Algérie & Océan Indien) chez Epson.

Chez Epson, la créativité et le respect de l'environnement sont au coeur de notre identité. La créativité nourrit l'innovation qui améliore le quotidien, tandis que notre engagement écologique garantit la préservation des ressources et des générations futures.

Cette initiative s'inscrit dans les engagements d'Epson META-CWA envers les Objectifs de Développement Durable des Nations unies (ODD), et contribue plus particulièrement à :

· l'ODD 4 - Éducation de qualité, en stimulant l'apprentissage créatif et le développement des compétences,

· l'ODD 12 - Consommation et production responsables, en promouvant la réutilisation et l'économie circulaire,

· l'ODD 13 - Lutte contre les changements climatiques, à travers la sensibilisation et le changement de comportements.

La campagne sera soutenue par des contenus numériques, des partenariats avec les écoles et une série d'interviews mettant en lumière les enseignants, les membres du jury et les lauréats. Au-delà du concours, Epson ReCreators entend inspirer une nouvelle génération d'esprits créatifs et responsables, convaincus que chaque idée peut transformer notre rapport à la planète.