Afrique: Six villes africaines rejoignent le Réseau des Villes créatives de l'UNESCO

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a annoncé l’intégration de 58 nouvelles villes au sein de son Réseau des Villes créatives. Ce réseau, qui regroupe désormais 408 villes réparties dans plus de 100 pays, distingue les collectivités qui s’engagent à faire de la culture et des industries créatives des leviers de développement durable.

Plusieurs villes africaines rejoignent le réseau : Kisumu (Kenya), reconnue pour la vitalité de son industrie musicale ; Gizeh (Égypte), pour le cinéma ; Abuja (Nigéria), Conakry (Guinée) et Tanger (Maroc), pour la littérature ; ainsi que Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), mise à l’honneur pour son artisanat et ses arts populaires.

Selon la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, ces désignations illustrent « que la culture et les industries créatives peuvent être des moteurs concrets de développement ». Elle a ajouté : « En accueillant 58 nouvelles villes, nous renforçons un réseau où la créativité accompagne les initiatives locales, attire les investissements et favorise le lien social. »

Cette édition marque également l’introduction d’un nouveau domaine créatif, l’architecture, qui s’ajoute aux sept déjà reconnus : artisanat et arts populaires, arts numériques, design, film, gastronomie, littérature et musique. Les villes sélectionnées se distinguent par leurs politiques innovantes en matière d’aménagement urbain et leur engagement en faveur de la culture et de la créativité.

Créé en 2004, le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO soutient les municipalités qui misent sur les secteurs culturels pour stimuler l’économie locale, créer des emplois et renforcer la cohésion sociale. En valorisant les savoir-faire, en accompagnant les professionnels de la culture et en impliquant les habitants, ces villes contribuent également à la réalisation des Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030.

Le Réseau favorise la coopération internationale, le partage d’expériences et la mutualisation des solutions afin d’amplifier l’impact économique, social et environnemental des politiques culturelles locales.

Les Villes créatives nouvellement désignées seront invitées à participer à la Conférence annuelle du Réseau, prévue en 2026 à Essaouira (Maroc), labellisée Ville créative de musique depuis 2019.