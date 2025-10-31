Maroc: Installation à Rabat du jury de la 23ème édition du Grand Prix national de la presse

Le jury de la 23ème édition du Grand Prix national de la presse au titre de l'année 2025 a été installé, mardi à Rabat, lors d'une réunion présidée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Présidé par Fatima Zahra Ouriaghli, le jury est composé de Mohammed Taoufik Ennassiri, Mouhsine Bountaj, Abdellatif Bensfia, Sanae Rahimi, Mohammed Zouak, Fatima Anejdam, Adil Alaoui, Mohamed Bourouis, Ahmed Arkam et Youssef Belhaissi.

S'exprimant à cette occasion, M. Bensaid a souligné que l'objectif du Prix est de motiver les journalistes et de les encourager à la création et à l'excellence, en plus de reconnaitre leur rôle central dans le développement de la scène médiatique nationale.

Il a également annoncé que le nombre des candidatures reçues a atteint cette année 173 candidatures, ajoutant que le jury procédera à leur examen et au choix des gagnants qui seront annoncés lors de la cérémonie officielle prévue décembre prochain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, Mme Ouriaghli a indiqué que cette rencontre constitue une étape essentielle dans le parcours du soutien et du développement de la presse nationale, en tant que pilier dans la diffusion de l'information et l'accompagnement du développement que connait le Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, elle a précisé que les candidatures ont enregistré une hausse de 30% par rapport à l'année précédente, et de 70% par rapport à 2023, ce qui témoigne de la confiance croissante envers le Prix et la place qu'il occupe auprès des journalistes.

Le Grand prix national de la presse, organisé chaque année à l'occasion de la Journée nationale de l'information, porte sur plusieurs catégories, à savoir le prix de la télévision (investigation et film documentaire), le prix de la radio, le prix de la presse écrite, le prix de la presse électronique, le prix de l'agence de presse, le prix de la production journalistique amazighe et le prix de la production journalistique hassanie.

Il s'agit également du prix de la production journalistique régionale, du prix de la photographie, du prix du journalisme d'investigation, du prix de la caricature, d'un prix honorifique en hommage à une personnalité marocaine du monde des médias ayant contribué à l'évolution du paysage médiatique national et à la consécration des nobles principes de la profession, outre un prix honorifique décerné aux journalistes travaillant dans des médias à l'intérieur ou à l'extérieur du Maroc.