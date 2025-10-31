Afrique: Le Maroc réaffirme son engagement en faveur de la coopération judiciaire sino-africaine

Le Maroc a réaffirmé mercredi à Guangzhou, dans le sud de la Chine, son engagement "ferme" et "constant" à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer la coopération judiciaire entre la Chine et l'Afrique face aux nouveaux défis sécuritaires.

"Les défis sécuritaires actuels, notamment la criminalité transfrontalière, imposent aux ministères publics universellement, et plus particulièrement en Afrique et en Chine, de développer des mécanismes efficaces de coopération judiciaire", a souligné le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, Hicham Balaoui, à l'occasion du Forum de coopération sino-africaine des parquets généraux.

Dans une allocution lue en son nom par Jamila Sedqi, avocat général près la Cour de cassation et conseillère du président du Ministère public, M. Balaoui a affirmé que la lutte contre la criminalité transnationale n'est plus une question purement nationale, mais une responsabilité partagée qui requiert la complémentarité des rôles et l'unification des efforts dans un esprit de coopération et de confiance mutuelle.

Il a souligné que la coopération sino-africaine dans le domaine judiciaire revêt une importance croissante, en tant que cadre privilégié pour traduire ces valeurs communes en programmes concrets et en projets tangibles.

Cette coopération, a-t-il poursuivi, permet de promouvoir le développement partagé et de garantir la sécurité juridique, notamment par le renforcement des investigations conjointes sur les infractions transfrontalières, l'échange d'informations juridiques et d'expertises techniques, le développement de formations communes et d'échanges de visites, ainsi que la protection des investissements et des projets communs contre les risques criminels, contribuant ainsi à l'instauration d'un environnement juridique sûr et attractif pour l'investissement et le développement.

M. Balaoui a, dans ce sens, réitéré l'engagement du Ministère public marocain à mettre son expertise au profit des mécanismes de coopération sino-africaine en matière judiciaire, afin de "favoriser la construction d'un modèle de développement fondé sur la justice, la transparence et l'Etat de droit".

Il a, par ailleurs, rappelé les actions du Maroc en matière de coopération internationale, notamment l'adhésion à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, la signature du deuxième protocole additionnel, la participation active aux organisations juridiques et judiciaires internationaleset la mise en place du futur siège permanent de l'Association des procureurs africains à Rabat, destiné à favoriser l'échange d'expériences et d'expertises entre les magistrats des parquets africains, tout en renforçant leurs compétences dans les domaines de la justice pénale moderne.

M. Balaoui a également mis en avant les efforts du Maroc pour moderniser et numériser son administration judiciaire, renforcer les capacités professionnelles des magistrats et promouvoir la justice numérique, en particulier face à la cybercriminalité et aux crimes organisés transnationaux.

Placé sous le thème "Le rôle du Ministère public dans la modernisation du système judiciaire en Chine et en Afrique", le forum constitue une occasion privilégiée d'échanger des visions et des expériences relatives à la contribution des parquets à la consolidation de l'Etat de droit, ainsi qu'au renforcement des processus de modernisation institutionnelle et de développement.

La délégation marocaine participant à ce Forum est composée de Jamila Sedqi et de Mustapha El Yartaoui, procureur général près la Cour d'appel d'Oujda.