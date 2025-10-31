Maroc: Clôture de la résidence artistique AYWA - African Young Women in Action

31 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

La cinémathèque de Rabat a abrité, lundi soir, la cérémonie de clôture de la résidence artistique (AYWA - African Young Women in Action), organisée durant six semaines au profit de dix jeunes cinéastes africaines.

Dans un communiqué, les organisateurs indiquent que cette cérémonie a été l'occasion de présenter le bilan de cette résidence, en l'occurrence, dix nouveaux courts-métrages, formant une série anthologique panafricaine, portée par des regards de femmes, entre héritages, révolutions intimes et imaginaires contemporains.

Sélectionnées parmi plus de 400 candidatures, les participantes ont suivi un programme intensif, englobant l'écriture et développement, le tournage professionnel, ainsi que la post-production, en un temps limité, précise la même source.

A cette occasion, la présidente de la Fondation Tamayouz Cinéma, Lamia Chraibi, a relevé que AYWA constitue, désormais, une plateforme pour faire émerger de nouvelles voix et créer des ponts entre les talents et les professionnels.

"Voir naître ces voix, ces films, cette solidarité entre ces réalisatrices, c'est la preuve qu'un autre cinéma africain est possible, audacieux, exigeant et profondément humain", a estimé, de son côté, le mentor principal de la résidence, Hicham Lasri.

Organisée à l'initiative de la Fondation Tamayouz Cinéma, en partenariat avec l'UNESCO et l'Université Mohammed VI Polytechnique, ainsi que nombre de partenaires institutionnels et privés, la résidence artistique AYWA s'est déroulée du 15 septembre au 27 octobre dans les villes de Rabat, Casablanca et Marrakech.

Cet événement artistique a réuni des cinéastes venues de Namibie, Botswana, Ethiopie, Kenya, Cameroun, République Centrafricaine, Libéria, Sénégal, Egypte, Algérie et du Maroc.

