Maroc: Match amical - Victoire de la sélection féminine

31 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

L'équipe nationale féminine de football s'est imposée en match amical, mardi soir au stade Père Jégo à Casablanca, face à son homologue haïtienne (3-0).

La joueuse Imane Saoud a ouvert le score à la 18e minute, avant que la capitaine GhizlaneChebbak ne double la mise à la 49e, alors que IbtissamJraidi a scellé le score en inscrivant le troisième but à la 69e minute de la rencontre.

Cette victoire intervient après la défaite concédée par la sélection dirigée par Jorge Vilda lors du premier match amical face à l'Ecosse (2-1), vendredi soir sur la pelouse du stade Père Jégo.

Ces deux rencontres amicales s'inscrivent dans le cadre de la préparation de la sélection marocaine féminine aux prochaines échéances.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.