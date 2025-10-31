Maroc: Match amical - Victoire de la sélection féminine

L'équipe nationale féminine de football s'est imposée en match amical, mardi soir au stade Père Jégo à Casablanca, face à son homologue haïtienne (3-0).

La joueuse Imane Saoud a ouvert le score à la 18e minute, avant que la capitaine GhizlaneChebbak ne double la mise à la 49e, alors que IbtissamJraidi a scellé le score en inscrivant le troisième but à la 69e minute de la rencontre.

Cette victoire intervient après la défaite concédée par la sélection dirigée par Jorge Vilda lors du premier match amical face à l'Ecosse (2-1), vendredi soir sur la pelouse du stade Père Jégo.

Ces deux rencontres amicales s'inscrivent dans le cadre de la préparation de la sélection marocaine féminine aux prochaines échéances.