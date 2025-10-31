Maroc: Les internationaux marocains brillent sur les pelouses européennes

Les internationaux marocains évoluant en Europe ont de nouveau brillé ce week-end lors des rencontres disputées avec leurs clubs dans les différents championnats européens, à travers des performances solides et des buts décisifs, confirmant ainsi leur présence remarquée sur les pelouses du Vieux Continent.

Dans le cadre de la 9e journée du championnat de France (Ligue 1), Achraf Hakimi a conduit son équipe, le Paris Saint-Germain, à une victoire méritée sur le terrain de Brest (3-0), en inscrivant un doublé. Il confirme ainsi son statut de latéral droit "numéro 1" au monde, alliant les qualités du défenseur moderne à un exceptionnel esprit de buteur.

De son côté, l'attaquant Youssef El Arabi a poursuivi sur sa lancée avec le FC Nantes, en inscrivant un but décisif lors de la victoire contre le Paris FC (2-1), après avoir marqué le but de l'égalisation face à Rennes pour le compte de la 5e journée.

Lors de la rencontre entre Nice et Rennes, Sofiane Diop a ouvert le score pour les Niçois qui se sont imposés sur le score de 2 buts à 1, tandis que son compatriote, le jeune défenseur Abdelhamid Ait Boudlal, formé à l'Académie Mohammed VI de football, a réduit l'écart pour Rennes après son entrée en jeu.

De son côté, l'international Hamza Igamane a lancé le festival offensif de Lille face à Metz (6-1) en ouvrant le score, illustrant encore la forte empreinte des joueurs marocains en Ligue 1.

En Premier League anglaise, l'attaquant ChemsdineTalbi s'est distingué en inscrivant le but victorieux de Sunderland face à Chelsea à la 93e minute, offrant trois précieux points à son équipe.

En Liga espagnole, le milieu de terrain Azzedine Ounahi, de retour de blessure, a contribué au nul arraché par Gérone (3-3) contre Oviedo, en inscrivant le deuxième but de son équipe.

Dans le championnat néerlandais (Eredivisie), IsmaelSaibari a signé une performance remarquable en marquant un triplé lors de la victoire du PSV Eindhoven contre Feyenoord (3-2), tandis qu'Oussama Targhalline a inscrit le deuxième but du club adverse.

En Grèce, Ayoub El Kaabi a porté son total à six réalisations cette saison, après son but sur penalty lors de la victoire d'Olympiakos contre l'AEK Athènes (2-0), dans le cadre de la 8e journée.

En Turquie, Youssef En-Nesyri a également brillé en inscrivant un doublé lors du large succès de son équipe face à Gaziantep (4-0), pour le compte de la 10e journée du championnat.

Enfin, au Portugal, Yanis Begraouia offert un point précieux à son club Estoril en égalisant sur penalty face au Nacional Madeira (1-1), lors de la 9e journée.

A travers ces performances remarquables, les footballeurs marocains confirment leur ancrage et leur rayonnement dans les grands championnats européens, illustrant la dynamique continue du football marocain et sa place de plus en plus affirmée sur la scène internationale.