Maroc: Marca souligne l'ascension fulgurante de l'international marocain Hamza Igamane

L'international marocain Hamza Igamane s'impose désormais comme l'une des révélations majeures de la Ligue 1, souligne mardi le quotidien sportif espagnol Marca.

Dans un article intitulé "Hamza Igamane : le Ronaldo Nazário marocain", le journal met en avant les performances exceptionnelles de l'attaquant du LOSC Lille, auteur d'un début de saison éblouissant.

Transféré cet été des Rangers pour 11,5 millions d'euros, Igamane a déjà inscrit sept buts et délivré une passe décisive en seulement 378 minutes de jeu, soit une action décisive toutes les 47 minutes, relève Marca.

Profitant de l'absence pour blessure d'Olivier Giroud, l'attaquant marocain a rapidement pris place à la pointe de l'attaque lilloise, impressionnant par sa puissance, sa technique soignée et sa capacité à percuter balle au pied.

L'ancien défenseur du LOSC, Adil Rami, le compare déjà au légendaire Ronaldo Nazário. Déjà surnommé "Adriano" au Maroc pour sa puissance et son sens du but, Igamane séduit également par sa frappe puissante et précise des deux pieds, écrit la publication.

Inspiré par Didier Drogba, le jeune attaquant incarne, selon Marca, un avant-centre complet et moderne, capable de conjuguer efficacité, créativité et spectacle.

Son entraîneur, Bruno Génésio, l'a complimenté pour ses qualités tout en soulignant la nécessité de "gagner en régularité et en rigueur tactique".

Pour le quotidien espagnol, Hamza Igamane est en passe de devenir la nouvelle sensation du football marocain, représentant cette génération montante qui illumine les pelouses européennes.