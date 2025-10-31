Maroc: Marca souligne l'ascension fulgurante de l'international marocain Hamza Igamane

30 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

L'international marocain Hamza Igamane s'impose désormais comme l'une des révélations majeures de la Ligue 1, souligne mardi le quotidien sportif espagnol Marca.

Dans un article intitulé "Hamza Igamane : le Ronaldo Nazário marocain", le journal met en avant les performances exceptionnelles de l'attaquant du LOSC Lille, auteur d'un début de saison éblouissant.

Transféré cet été des Rangers pour 11,5 millions d'euros, Igamane a déjà inscrit sept buts et délivré une passe décisive en seulement 378 minutes de jeu, soit une action décisive toutes les 47 minutes, relève Marca.

Profitant de l'absence pour blessure d'Olivier Giroud, l'attaquant marocain a rapidement pris place à la pointe de l'attaque lilloise, impressionnant par sa puissance, sa technique soignée et sa capacité à percuter balle au pied.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ancien défenseur du LOSC, Adil Rami, le compare déjà au légendaire Ronaldo Nazário. Déjà surnommé "Adriano" au Maroc pour sa puissance et son sens du but, Igamane séduit également par sa frappe puissante et précise des deux pieds, écrit la publication.

Inspiré par Didier Drogba, le jeune attaquant incarne, selon Marca, un avant-centre complet et moderne, capable de conjuguer efficacité, créativité et spectacle.

Son entraîneur, Bruno Génésio, l'a complimenté pour ses qualités tout en soulignant la nécessité de "gagner en régularité et en rigueur tactique".

Pour le quotidien espagnol, Hamza Igamane est en passe de devenir la nouvelle sensation du football marocain, représentant cette génération montante qui illumine les pelouses européennes.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.