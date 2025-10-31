Algérie: Ligue 1 - Ilan Kebbal, le Fennec qui électrise le début de saison du Paris Football Club

Auteur d'un but magnifique et d'une passe décisive face à Lyon lors de la 10e journée, Ilan Kebbal régale avec le PFC, promu cette saison. L'international algérien aura fort à faire samedi 1eᣴ novembre contre les Monégasques, qui pointent à la deuxième place du Championnat derrière le PSG.

Mercredi 28 octobre, le PFC a remonté trois buts à l'Olympique lyonnais pour arracher un nul (3-3) dans un stade Jean-Bouin en délire, à l'issue de la 10e journée du championnat de Ligue 1. Sous les yeux de Jürgen Klopp, le patron football de Red Bull, et de l'actionnaire majoritaire Antoine Arnault, le PFC tenait son match de référence depuis sa remontée dans l'élite.

En seconde période, Adama Camara a d'abord réduit le score à 3-1 d'une magnifique volée sur un ballon qui venait de derrière, le génial Ilan Kebbal a marqué d'une délicieuse frappe enroulée et Vincent Marchetti a égalisé d'une frappe contrée. « À 3-0, on aurait pu être sifflés dans certains stades, mais les supporters nous ont poussés. On est récompensés de notre seconde période, même si quand vous demanderez aux deux coachs, ils ne seront pas contents parce qu'il y a trois buts encaissés. Mais c'est une petite victoire aujourd'hui vu le 3-0, et la façon dont on est revenus », a souligné l'international algérien sur Ligue 1+. « Je me sens bien. Cette saison, j'ai eu une préparation complète, et quand j'enchaîne les matchs, je gagne en confiance », a-t-il aussi confié en zone mixte.

Un joueur atypique

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Je ne m'attendais pas à ce qu'il atteigne un tel niveau : pour moi, il est déjà parmi les 2-3 meilleurs joueurs de Ligue 1. Il a pris une nouvelle dimension. Je lui souhaite d'aller encore plus haut », estimait mi-octobre le milieu du Paris FC Maxime Lopez.

De l'ailier algérien du PFC, gaucher, dribbleur invétéré, on a surtout entendu des louanges depuis le début du championnat. « C'est un joueur atypique, qui ne plaît pas à tout le monde, mais il a un énorme talent, des qualités dont il n'a même pas conscience », s'était émerveillé l'entraîneur Stéphane Gilli après la performance de son joueur, auteur d'un doublé face à Metz pour le premier match de l'équipe au stade Jean-Bouin fin août. Il a aussi été désigné joueur du mois d'août de Ligue 1 avec trois buts inscrits et deux passes décisives. Ilan Kebbal pointe actuellement à la 6e place du classement des buteurs avec cinq réalisations en dix rencontres. Il compte aussi quatre passes décisives.

L'ancien joueur de Côte Bleue, entre Martigues et Marseille, 27 ans, a joué deux saisons complètes en L2 avec le Paris FC. Le milieu offensif s'est très rapidement imposé au sein club parisien. Avec cinq buts et sept passes décisives, Kebbal est l'un des principaux acteurs de la montée historique en Ligue 1 du Paris FC. « J'ai toujours eu un ballon dans les pieds, a confié le Marseillais. À 4 ou 5 ans, mon père m'a emmené en club et je n'ai jamais arrêté depuis ».

Passé par le centre de formation des Girondins de Bordeaux, Kebbal a également évolué en équipe nationale avec l'Algérie. Le 14 octobre dernier, il a joué son premier match avec les Fennecs en entrant en fin de rencontre lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026 contre l'Ouganda.