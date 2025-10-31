Addis Ababa — Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), associé à d'autres sources d'énergie renouvelable, renforcerait considérablement la compétitivité des produits industriels éthiopiens et leur accès au marché européen, a déclaré à l'ENA l'ambassadeur par intérim de l'Allemagne en Éthiopie, Ferdinand von Weyhe.

S'adressant à l'ENA, l'ambassadeur par intérim a souligné les implications des initiatives de l'Éthiopie en matière d'énergies renouvelables, en particulier celles du GERD.

Le GERD est le plus grand projet hydroélectrique jamais construit en Afrique, qui devrait doubler la production nationale d'électricité propre et stimuler la croissance industrielle du pays.

M. Weyhe a félicité l'Éthiopie pour ses progrès impressionnants dans le développement et l'expansion des énergies renouvelables, soulignant l'importance capitale de ces dernières, notamment l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, géothermique et solaire.

Les opportunités en matière d'énergies renouvelables en Éthiopie sont considérables, a-t-il déclaré, ajoutant que le GERD, ainsi que les nombreux barrages en cours de construction, feront du pays une plaque tournante de l'énergie propre.

L'énergie verte est essentielle pour que les industries manufacturières puissent fabriquer des produits plus compétitifs sur le marché européen, a souligné M. Weyhe.

Les industries qui utilisent l'énergie hydroélectrique produiront des produits plus écologiques, qui sont de plus en plus appréciés par les consommateurs et les entreprises en Europe, a-t-il fait remarquer.

« Nous avons découvert d'énormes opportunités dans le domaine des énergies renouvelables en Éthiopie. Le GERD, ainsi que de nombreux autres barrages en construction, vont considérablement stimuler la production d'électricité verte.

Et, grâce à l'utilisation de l'énergie hydraulique pour produire de l'électricité, les produits éthiopiens deviendront de plus en plus compétitifs sur le marché européen », a souligné M. Weyhe.

En ce qui concerne la volonté de l'Éthiopie d'obtenir un accès à la mer Rouge, M. Weyhe a souligné la nécessité cruciale de diversifier l'accès à la mer et de favoriser les partenariats économiques avec les pays voisins.

Citant un exemple tiré de l'expérience européenne, M. Weyhe a déclaré que de nombreux pays enclavés collaborent avec succès avec les pays côtiers dans le domaine du commerce.

« L'Allemagne, par exemple, possède des ports, mais toutes les marchandises ne transitent pas par ceux-ci ; certaines sont acheminées via les ports belges ou néerlandais », a-t-il souligné.

« Cela souligne l'importance de diversifier l'accès à la mer et de favoriser la coopération avec les pays voisins afin d'améliorer la logistique du fret et de faciliter le commerce pour l'Éthiopie », a-t-il précisé.