Ethiopie: HPR qualifie l'exclusion du pays de la mer Rouge d'erreur historique

31 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La Chambre des représentants du peuple (HPR) a qualifié l'exclusion de l'Éthiopie de la mer Rouge d'erreur historique.

La vice-présidente de la HPR, Lomi Bedo, a déclaré à l'ENA que refuser à l'Éthiopie l'accès à la mer était « injuste et constituait une erreur historique qui portait atteinte à l'indépendance politique de la nation ».

Elle a souligné que la question de l'accès à la mer va au-delà du commerce, affirmant qu'elle est directement liée à la souveraineté de l'Éthiopie et à ses intérêts nationaux à long terme.

Selon Lomi, la perte de l'accès direct à la mer n'est pas seulement une question économique, mais pose également des défis à l'autonomie politique et à la souveraineté nationale de l'Éthiopie.

Elle a noté que le gouvernement poursuit cette affaire par des moyens pacifiques et réciproques, en totale conformité avec le droit international et les procédures diplomatiques établies.

« Le gouvernement a adopté une approche pacifique et légale pour garantir à l'Éthiopie une utilisation équitable de la mer Rouge », a déclaré Mme Lomi, appelant les citoyens à soutenir les efforts diplomatiques en cours visant à garantir l'accès à la mer.

Messeret Haile, whip adjoint du gouvernement à la Chambre des représentants du peuple, a affirmé que la communauté internationale reconnaissait le droit légitime de l'Éthiopie à un accès à la mer et a confirmé que le pays continuait à poursuivre cet objectif par le biais d'un dialogue pacifique.

Fathi Mahdi, vice-président de la commission permanente des relations étrangères et des affaires de paix de la Chambre des représentants, a également souligné qu'en vertu du droit international, les États côtiers ont l'obligation d'accorder aux pays enclavés l'accès aux ports à des fins commerciales.

« L'objectif de l'Éthiopie est d'obtenir un accès à la mer par des moyens pacifiques et diplomatiques », a déclaré M. Fathi. « C'est notre droit d'atteindre cet objectif national. »

La vice-présidente Lomi a ajouté que la Chambre des représentants continuera à soutenir les initiatives diplomatiques du gouvernement en adoptant des lois habilitantes, en renforçant la diplomatie parlementaire et en révisant les politiques nationales pertinentes.

