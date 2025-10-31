Ile Maurice: Le secteur privé mauricien mise sur la durabilité pour renforcer sa compétitivité

La Chambre de commerce et d'industrie de Maurice (MCCI) et l'Organisation des Nations unies (ONU) ont organisé, le 29 octobre à Ébène, une table ronde axée sur le développement durable, marquant une nouvelle étape dans la coopération entre le secteur privé et les institutions internationales. L'événement, tenu dans le cadre du 80e anniversaire de l'ONU et du 175e anniversaire de la MCCI, a réuni chefs d'entreprise, experts et jeunes autour d'un même objectif : traduire la durabilité en moteur de croissance économique.

Pour la MCCI, la durabilité n'est plus un concept périphérique mais une condition de compétitivité. «Pendant 175 ans, la MCCI a été la voix du progrès économique. Aujourd'hui, ce progrès ne peut être dissocié de la durabilité», a souligné son président, Charles Harel. Selon lui, l'intégration des principes ESG (environnemental, social et de gouvernance) devient une nécessité stratégique pour les entreprises mauriciennes.

La coordonnatrice résidente de l'ONU, Lisa Simrique Singh, a salué les avancées du secteur privé local, estimant que Maurice peut servir d'exemple à d'autres petits États insulaires. Elle a toutefois insisté sur l'urgence d'accélérer les transformations : «Ce partenariat avec la MCCI doit permettre d'ancrer des initiatives concrètes en réunissant entreprises, jeunes et universités.»

Plusieurs acteurs économiques ont présenté des projets démontrant que la transition durable est déjà une réalité : financement de projets verts par CareEdge Group, solutions énergétiques durables d'IBL Energy, immobilier écoresponsable chez ER Property, emballages circulaires d'Eclosia, matériaux de construction à faible empreinte carbone chez Kolos Cement ou encore stratégie de durabilité à l'échelle du groupe CIEL. Ces initiatives montrent que la durabilité peut aussi générer des gains d'efficacité, réduire les risques et ouvrir de nouveaux marchés.

Les discussions ont également mis en avant la nécessité de renforcer les partenariats public-privé pour mobiliser les investissements requis par la transition écologique. Les panélistes estiment que les contraintes d'un petit marché insulaire peuvent être transformées en atouts compétitifs, à condition d'adopter une approche intégrée.

Animant la table ronde, le secrétaire général de la MCCI, Drishtysingh Ramdenee, a annoncé le lancement, en 2026, d'un programme de visites d'entreprises axé sur la durabilité pour les étudiants et les jeunes entrepreneurs, une initiative destinée à rapprocher l'éducation économique et la transformation verte du secteur privé mauricien.