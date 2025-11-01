Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 01 novembre 2025

revue de presse

Afrique : Six villes africaines rejoignent le Réseau des Villes créatives de l'UNESCO

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a annoncé l’intégration de 58 nouvelles villes au sein de son Réseau des Villes créatives. Ce réseau, qui regroupe désormais 408 villes réparties dans plus de 100 pays, distingue les collectivités qui s’engagent à faire de la culture et des industries créatives des leviers de développement durable.

Plusieurs villes africaines rejoignent le réseau : Kisumu (Kenya), reconnue pour la vitalité de son industrie musicale ; Gizeh (Égypte), pour le cinéma ; Abuja (Nigéria), Conakry (Guinée) et Tanger (Maroc), pour la littérature ; ainsi que Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), mise à l’honneur pour son artisanat et ses arts populaires. (Source allAfrica)



En Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló affirme qu’une « tentative de coup d’État » a été déjouée

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L’armée bissau-guinéenne a annoncé vendredi avoir arrêté plusieurs officiers supérieurs. Le président Umaro Sissoco Embaló, joint par Jeune Afrique, a assuré que « tout est sous contrôle ».

« Cette action visait à interrompre le processus électoral », a déclaré le vice-chef d’état-major, le général Mamadu Turé, sans préciser le nombre d’officiers arrêtés ni les actions préparées par ces militaires. Plusieurs autres officiers sont en fuite, a assuré le général Turé. Un général de brigade, Daba Nawalna, directeur d’un centre de formation militaire situé à une trentaine de kilomètres de la capitale Bissau, fait partie des personnes arrêtées. (Source Jeune Afrique)

Ethiopie : Le PIB estimé à 152 milliards USD en 2024

L’Éthiopie, avec un PIB estimé à 152 milliards de dollars en 2024, cherche à renforcer ses échanges commerciaux et à réduire sa dépendance régionale en accédant à la mer Rouge, un axe stratégique pour ses exportations et son développement industriel.

Cependant, les tensions historiques et géopolitiques avec l’Érythrée, qui lui a ôté l’accès à la mer en 1993, compliquent cette ambition. Pour éviter un conflit, le Premier ministre Abiy Ahmed a sollicité une médiation internationale, en appelant à l’intervention de puissances mondiales telles que les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Union africaine et l’UE. (Source Africa 24)

Plusieurs pays appellent leurs ressortissants à quitter le Mali

Après les États-Unis et la Russie, qui ont exhorté leurs ressortissants à « quitter immédiatement » le Mali, c’est au tour de l’Italie et de l’Allemagne d’inviter, mercredi, leurs ressortissants à quitter le pays au plus vite.

Depuis deux semaines, le Mali tourne au ralenti à cause du blocus pétrolier imposé par le JNIM, le groupe islamiste affilié à Al-Qaïda. Les combattants du JNIM ont commencé à s’en prendre aux camions citernes transportant du carburant.

Malgré les escortes de l’armée, plusieurs camions ont été incendiés, et des chauffeurs ainsi que des militaires ont été tués ou enlevés lors d’embuscades djihadistes, une situation qui fait craindre une escalade des tensions. (Source Africanews)

Algérie : La finance islamique, une réponse d’urgence au ralentissement de l’investissement

Une orientation qui révèle, en creux, les limites structurelles du pays à restaurer la confiance dans son système bancaire classique.

Sous la présidence du Premier ministre Sifi Ghrieb, le gouvernement a examiné mercredi un projet de décret exécutif visant à étendre le mécanisme de bonification du taux d’intérêt aux produits de la finance islamique.

L’objectif affiché : instaurer une « équité de traitement » entre les différents instruments de financement et stimuler les investissements stratégiques par un appui public. (Source Apanews)

JOJ Dakar 2026 : Le Président Faye dévoile Ayo et allume la flamme de la mobilisation nationale

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a dévoilé, ce vendredi 31 octobre 2025, la mascotte des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Celle-ci s’appelle Ayo et représente un lion. Le Chef de l’État a ensuite enjoint toute la jeunesse, et la population en général, à s’approprier ce premier événement olympique en terre africaine.

En dévoilant Ayo, le lion qui portera fièrement le Sénégal et l’Afrique aux JOJ Dakar 2026, le Président Bassirou Diomaye Faye a réalisé un acte symbolique, mais aussi historique. Il a en effet révélé la première mascotte olympique issue du continent noir, et a demandé au monde entier de l’admirer. Puis, lors de son discours, le Chef de l’État a profité de la tribune pour lancer un message au Sénégal, à l’Afrique et au monde entier. (Source Le Soleil)

Gabon : Oligui Nguema ordonne «le rétablissement de l’ordre et de la discipline» à l’école

Dans un contexte marqué par une recrudescence des violences et des comportements indisciplinés au sein des établissements scolaires, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, a décidé de prendre les choses en main.

Dans une publication diffusée sur sa page Facebook officielle ce mercredi 29 octobre 2025 , le chef de l’Etat a exprimé son indignation face à la situation alarmante qui prévaut dans les écoles du pays instruisant le gouvernement à prendre des mesures fortes afin de mettre un terme à ces comportements inadmissibles au sein des établissements scolaires. (Source GabonMediaTime)

Tunisie : Le procès expéditif d’Ahmed Souab, figure du barreau, suscite la critique : "l'audience a duré seulement 7 minutes"

Le procès d’Ahmed Souab a débuté vendredi 31 octobre et suscite la critique. "L'audience a duré seulement 7 minutes" avant sa mise en délibéré en vue du jugement qui interviendra après une seule journée de procès, ce qui crée "un précédent", a déclaré l’avocate Yosr Hamid.

Ahmed Souab n’a pas été autorisé à comparaître, déclinant la possibilité de témoigner en visioconférence. Selon l’avocate, les avocats ont refusé de plaider dans ces conditions.

"Ils ont empêché les membres de la famille d'entrer et mis l'affaire en délibéré (au bout d'une séance), ce qui est une première", a expliqué le frère d’Ahmed Souab. L’arrestation d’Ahmed Souab a suscité une forte critique. Des dizaines de personnes se sont rendues devant le tribunal pour manifester contre la répression. (Source Africa Radio)

Révision constitutionnelle au Benin : Les initiateurs plaident pour la création d’un Sénat

La révision de la Constitution refait surface à l’Assemblée nationale. Les présidents des groupes parlementaires Union Progressiste le Renouveau (UPR) et Bloc Républicain (BR), Assan Séïbou et Aké Natondé, ont déposé une nouvelle proposition de loi constitutionnelle.

L’initiative, annoncée ce vendredi 31 octobre 2025 à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année, vise principalement la création d’un Sénat au Bénin.

Dans un entretien accordé à Bip radio, l’honorable Assan Séïbou a défendu la démarche avec conviction. (Source beninwebtv)

Législatives du 27 décembre 2025 en Côte d'Ivoire : Tidjane Thiam appelle à la "mobilisation totale" du Pdci-Rda

Dans une lettre adressée ce jeudi 31 octobre 2025 aux militants du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci-Rda), son président, Tidjane Thiam, a exprimé sa gratitude et encouragé ses partisans à une mobilisation massive en vue des prochaines élections législatives prévues le 27 décembre prochain.

Face aux épreuves traversées par sa formation politique depuis le début de l’année, Tidjane Thiam a salué « le courage et la détermination » des militants, en Côte d’Ivoire comme dans la diaspora. Il a également rendu hommage aux personnes blessées, emprisonnées ou endeuillées lors des tensions politiques récentes, se disant déterminé à « lutter par tous les moyens légaux » pour la libération des détenus. (Source fratmat)



