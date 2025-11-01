Tanzanie: La présidente sortante Samia Suluhu Hassan largement réélue, annonce la commission électorale

Page Meta Samia Suluhu Hassan
La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan
1 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Élodie Goulesque

Trois jours après l'élection présidentielle tanzanienne, la présidente sortante Samia Suluhu Hassan a remporté le scrutin avec 97,66 % des voix, selon les résultats définitifs proclamés samedi 1er novembre à la télévision d'État par le président de la commission électorale. Le processus post-électoral a été marqué par trois jours de violences, dès le jour du scrutin, dont l'opposition a été écartée.

Le résultat n'est pas surprenant : la présidente sortante Samia Suluhu Hassan remporte la victoire à 97,6 %. Le chiffre, qui ferait rêver certains aspirants à la présidence, n'est pas si irréaliste, puisque la présidente sortante avait écarté toute opposition crédible depuis des mois.

Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est l'importance du taux de participation. Les observateurs internationaux rapportaient un taux extrêmement faible lors du vote mercredi : les urnes vues par RFI étaient effectivement plutôt vides.

Depuis trois jours, il y a d'importants mouvements de contestation dans le pays qui ont commencé dès le jour du vote. Certains manifestants avaient dérobé des urnes dans des bureaux de vote et se sont filmés en train de disperser les bulletins.

Même si elle brigue un deuxième mandat, c'est la première fois que la présidente sortante est élue par les urnes. En 2021, elle avait accédé au pouvoir en son statut de vice-présidente après le décès du chef d'État de l'époque, John Magufuli.

Pour l'instant, peu de réactions à cette annonce qui vient de tomber. Dar-es-Salaam reste calme, mais certaines ambassades ont d'ores et déjà recommandé à leurs employés d'éviter tout déplacement non essentiel dans la ville.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

