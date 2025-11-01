Angola: Le Président allemand attendu en Angola la semaine prochaine

Luanda — Le Président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, effectuera, du 4 au 6 novembre, une visite officielle en Angola, à l'invitation du Chef de l'État angolais, João Lourenço, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale.

Le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Angola et l'Allemagne constituera le principal axe de cette visite, qui comprendra des entretiens officiels au Palais présidentiel de Luanda, ainsi que des visites d'institutions et de projets de coopération en cours.

Au cours de cette visite, les deux Chefs d'État aborderont le renforcement des partenariats dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de la formation technique et professionnelle, de l'innovation technologique et de l'hydrogène vert, domaines dans lesquels l'Allemagne coopère activement avec l'État angolais.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et l'Allemagne ont été établies en 1979.

Les deux pays développent des projets communs dans les domaines de la construction d'infrastructures pour la production d'énergie électrique, de l'industrie pharmaceutique, ainsi que dans le secteur de la construction et de la gestion hospitalières.

En 2011, ils ont créé la Commission bilatérale, dans le cadre de la Déclaration commune d'intentions.

Cette instance constitue une plateforme d'échanges généraux sur les questions bilatérales et multilatérales d'intérêt mutuel, chargée d'évaluer le développement de la coopération entre les deux nations.

Selon les données disponibles, le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint, en 2023, environ 640 millions d'euros, dont 282 millions correspondent aux exportations allemandes vers l'Angola et 356 millions aux importations en provenance d'Angola, principalement constituées de pétrole et de minerais.

Dans le domaine énergétique, il convient de souligner le Projet conjoint d'hydrogène vert "H2-Diplo", lancé en 2022, qui vise à soutenir la production, l'utilisation et l'exportation durables de l'hydrogène entre les deux pays.

Dans le secteur de la formation technique et professionnelle, la coopération comprend l'appui de l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), qui oeuvre à la formation de techniciens angolais, au développement des programmes d'études et à la modernisation des centres de formation.

L'Allemagne apporte également son soutien aux efforts de diversification économique et de modernisation industrielle de l'Angola, ainsi qu'à la promotion des partenariats d'affaires et au transfert de technologies.