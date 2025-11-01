Angola: Le président du MPLA salue le rôle du parti dans les 50 ans de l'indépendance

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, a déclaré ce vendredi que le parti reste attaché à la préservation de la paix, à la réconciliation nationale et au développement de l'Angola, alors que le pays s'apprête à célébrer le 50e anniversaire de son indépendance.

João Lourenço s'exprimait lors de l'ouverture de la 9e session ordinaire du Comité central, qui se tient au complexe touristique Futungo II à Luanda, avec la participation des membres du Comité central afin d'analyser les questions relatives à la vie interne du parti et à la situation politique, économique et sociale du pays.

Il a souligné le rôle crucial joué par le MPLA dans la lutte contre le colonialisme portugais, ayant été le fer de lance de la lutte armée pour la libération nationale, qui a débuté le 4 février 1961 et a abouti à la proclamation de l'indépendance nationale le 11 novembre 1975 par le président António Agostinho Neto.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le dirigeant du MPLA a indiqué qu'au cours du dernier demi-siècle, l'Angola a traversé des périodes difficiles, mais a su préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale, résister aux agressions extérieures et consolider des acquis tels que la mise en place du multipartisme, l'instauration de l'État de droit démocratique, l'économie de marché et la tenue régulière d'élections générales.

João Lourenço, également président de la République, a qualifié l'instauration de la paix le 4 avril 2002 d'étape la plus importante depuis l'indépendance, soulignant le rôle de l'ancien président José Eduardo dos Santos dans la réconciliation nationale.

Il a cité l'exhumation et le transfert de la dépouille de Jonas Savimbi comme un symbole de maturité et de respect des valeurs d'unité nationale.

Le président du MPLA a également rappelé les excuses publiques présentées à la Nation et aux familles des victimes des conflits politiques entre 1975 et 2002, ainsi que la création de la Commission interministérielle pour les victimes des conflits politiques (CIVICOP), qui oeuvre sous la devise « Pardonner et accueillir ».

« Ces faits témoignent de notre engagement sincère en faveur de la paix et de la réconciliation nationale, car nous sommes convaincus que c'est seulement dans ce contexte qu'il est possible de reconstruire et de développer le pays », a déclaré João Lourenço.

Il a toutefois mis en garde contre le fait que certains citoyens persistent dans des comportements de victimisation et d'auto-exclusion, qu'il juge contraires aux sentiments de la majorité des Angolais.

Dans son discours, João Lourenço a appelé à la participation de tous les secteurs de la société - partis politiques, églises, associations, syndicats et jeunesse - au renforcement de la paix et de l'unité nationale.

À cet égard, il a souligné le rôle des Églises dans la promotion du dialogue et s'est félicitée des préparatifs de la célébration oecuménique commémorant le 50e anniversaire de l'indépendance, qui se tiendra le 8 novembre.

Il a également salué l'importance de l'Organisation des femmes angolaises (OMA) et de la jeunesse, insistant sur le rôle déterminant qu'elles jouent dans l'histoire du pays, dans la promotion de l'égalité des sexes et dans la formation de la conscience patriotique des nouvelles générations.

Sur le plan politique, le chef de l'État a mis en avant le rôle du Parlement comme un espace privilégié pour le débat démocratique, appelant à une meilleure préparation des députés du groupe parlementaire du MPLA, avec des informations régulières et actualisées sur les grandes questions nationales.

En conclusion, le président du MPLA a rappelé l'approche du 10 décembre, date de fondation du parti, et a invité tous les comités à organiser des activités commémoratives dignes de la dimension historique de cet événement.

Parmi les sujets abordés lors de cette session, il a souligné l'importance du contenu local dans les secteurs des ressources minérales, du pétrole et du gaz, considéré comme stratégique pour le renforcement des entreprises et des entrepreneurs angolais sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Le Comité central discutera également du programme politique pour 2026, en mettant l'accent sur les actions préparatoires au Congrès ordinaire, qui servira de base à la préparation des élections générales de 2027.