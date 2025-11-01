Angola: L'Exécutif dépose à l'Assemblée nationale le projet de budget 2026

31 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'Exécutif a déposé vendredi à l'Assemblée nationale le projet de Loi du budget général de l'État (OGE) pour l'année 2026, qui fixe les recettes et les dépenses publiques à environ 33 billions de kwanzas.

Le document a été officiellement remis à la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, par José de Lima Massano, ministre d'État chargé de la Coordination économique.

Selon l'Exécutif, la proposition budgétaire pour 2026 intègre les contributions recueillies auprès de la société civile ainsi que les recommandations formulées lors de l'examen du budget de 2025, dans le but de renforcer l'équilibre budgétaire et d'assurer la soutenabilité des finances publiques.

À cette occasion, Carolina Cerqueira a souligné que le budget constitue un instrument essentiel de l'action de l'État, précisant que la proposition « vise à répondre aux grands défis de l'avenir ainsi qu'aux besoins sociaux et économiques des familles, des populations et des entreprises ».

La présidente de l'AN a expliqué que le projet sera analysé et débattu dans un premier temps en séance plénière, avant d'être examiné en commission, où sont attendues les contributions des partenaires sociaux et des unités budgétaires concernées.

« Nous espérons procéder au vote final global au mois de décembre, afin que son exécution puisse débuter en janvier 2026, pour le bien du pays et des citoyens que nous servons », a déclaré la présidente du Parlement.

Le budget de 2025, actuellement en cours d'exécution, avait été approuvé pour un montant global de 26,4 billions de kwanzas, ce qui représente une augmentation d'environ 25 % dans le budget proposé pour l'exercice économique de 2026.

