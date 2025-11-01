Angola: Les ministres de la CPLP réaffirment leur engagement en faveur de la sécurité intérieure et de la mobilité

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem, a réaffirmé vendredi, à Luanda, l'engagement de l'Angola et des autres États membres de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP) à renforcer la coopération multilatérale dans le domaine de la sécurité intérieure.

Prenant la parole lors de l'ouverture de la réunion des ministres de l'Intérieur et de l'Administration interne de la CPLP, le responsable a souligné que le contexte mondial actuel exige des réponses coordonnées et un échange d'informations accru entre les pays.

Il a mis en avant les liens historiques, culturels et fraternels qui unissent les peuples de la communauté, des liens qui, selon lui, « dépassent les frontières géographiques et imposent un effort constant de resserrement des relations ».

« Bien accueillir est un devoir moral et politique. Accueillir avec responsabilité est un impératif de souveraineté et de sécurité partagée », a déclaré le ministre.

Manuel Homem a attiré l'attention sur l'intensification des flux migratoires entre les pays de la CPLP, favorisée par la mondialisation et la stabilité politique de plusieurs États membres, un phénomène exploité par des réseaux criminels liés à l'immigration illégale, au trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, ainsi qu'au blanchiment de capitaux.

Il a ainsi plaidé pour des réponses conjointes, fondées sur le renforcement des contrôles frontaliers, l'investissement dans les technologies de gestion migratoire et la coopération policière et judiciaire, afin de garantir une mobilité sûre et durable au sein de l'espace de la CPLP.

Le ministre a enfin lancé un appel à la poursuite de l'esprit de solidarité et de confiance mutuelle entre les États membres, affirmant que « l'action isolée n'est plus une option » et que la coopération lusophone doit demeurer un exemple d'amitié et de vision partagée.

La réunion, placée sous présidence angolaise, marque la reprise des travaux multilatéraux en matière de sécurité intérieure, après près de cinq années d'interruption dues à la pandémie de Covid-19.