Angola: Un gouverneur considère l'ANGOP comme une référence dans les médias angolais

Huambo ( — Le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a déclaré jeudi que l'Agence de presse angolaise (ANGOP) est, depuis sa création, une référence incontournable du paysage médiatique angolais, grâce à la manière exemplaire dont elle informe, documente et préserve la mémoire collective de l'Angola.

Dans un message de félicitations à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'ANGOP, célébré jeudi 30 octobre, le gouvernant a également souligné le travail accompli par l'agence au cours des 50 dernières années, ainsi que son engagement envers la vérité, la rigueur et le service public d'information à la société angolaise.

Il affirmé qu'en un demi-siècle, l'agence a surmonté les défis, s'est adaptée aux exigences de son époque et a innové sur le plan technologique, tout en restant fidèle à sa mission d'informer de manière responsable et indépendante.

« Aujourd'hui, elle constitue un pilier fondamental du système national d'information et un partenaire stratégique pour la consolidation de la démocratie et de la citoyenneté », ajoute le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo.

La missive indiqué qu'à Huambo, le travail accompli par la délégation provinciale de l'ANGOP est crucial pour diffuser la réalité locale, promouvoir l'image de l'institution et valoriser le rôle des communautés.

Dans ce contexte, sa contribution permet de renforcer le rayonnement de Huambo sur la scène nationale et internationale, grâce à une communication fondée sur la crédibilité et le professionnalisme.

À l'occasion de cet anniversaire, le gouvernorat de la province de Huambo félicite la Direction et l'ensemble des professionnels de l'Agence de presse angolaise (ANGOP), les encourageant à poursuivre leur mission avec le même dynamisme, le même dévouement et le même sens du devoir qui caractérisent leur parcours.

Le gouverneur espère que ce jubilé incitera les professionnels à continuer d'informer, d'éduquer et de renforcer le dialogue entre les citoyens, contribuant ainsi à l'avènement d'un Angola toujours plus conscient, participatif et développé.