Angola: Le Comité central du MPLA analyse la vie interne du parti et la situation du pays

31 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Comité central du MPLA se réunit ce vendredi pour sa 9e session ordinaire au Centre de conférences de Belas, sous la direction de João Lourenço, président du parti, afin d'examiner diverses questions relatives à la vie interne du parti et à la situation politique, économique et sociale du pays.

Au cours de cette session, les membres du Comité central évalueront la mise en oeuvre des orientations adoptées lors de la dernière réunion et analyseront les documents stratégiques relatifs à l'action politique et organisationnelle du parti.

Le Comité central est l'organe délibérant suprême du MPLA entre les congrès. Il est chargé de définir les orientations politiques du parti et de veiller à l'application des décisions issues des congrès et des directives du Bureau politique.

