Angola: IIIe Sommet - Soutien réaffirmé aux corridors et à l'intégration du réseau routier et ferroviaire transafricain

Luanda — Les chefs d'État et de gouvernement africains ont réaffirmé, jeudi à Luanda, leur engagement en faveur du développement de corridors régionaux et d'un réseau de transport intégré en Afrique, à l'occasion de la clôture du 3e Sommet sur le financement et le développement des infrastructures en Afrique.

La Déclaration de Luanda, lue par le porte-parole du Sommet, Paulo Teca, renforce l'engagement politique de l'Afrique à accélérer la mise en oeuvre de projets structurants et à créer les conditions d'un financement durable des infrastructures de transport, d'énergie et de technologie.

Dans ce document, les dirigeants africains réaffirment le rôle central des infrastructures comme moteurs de l'intégration continentale, soulignant l'importance d'un réseau routier et ferroviaire transafricain moderne et interconnecté, capable de dynamiser le commerce intérieur, de réduire les coûts logistiques et de faciliter la mobilité des personnes et des biens entre les régions.

Conformément à la Déclaration, les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé leur plein soutien au Programme africain de développement des infrastructures (PIDA-PAP II), qui comprend des projets prioritaires pour les corridors logistiques, les ports, les routes, les chemins de fer et les interconnexions énergétiques.

Le texte appelle à la mobilisation de ressources financières auprès des institutions continentales et multilatérales, notamment la Banque africaine de développement (BAD), la Banque mondiale et la Société financière africaine, ainsi qu'à la participation active du secteur privé par le biais de partenariats public-privé.

La modernisation du réseau ferroviaire africain est identifiée comme l'un des axes stratégiques pour transformer le continent en un espace compétitif et industrialisé.

À cet égard, le Sommet plaide pour une accélération de la mise en oeuvre du Réseau ferroviaire africain intégré, qui reliera les principaux corridors économiques du continent, favorisant une mobilité durable et à faible coût.

Lors de la lecture de la Déclaration, le porte-parole Paulo Teca a souligné la reconnaissance par les chefs d'État du leadership du président João Lourenço, de sa vision stratégique et de son engagement en faveur du développement des infrastructures sur le continent.

Il l'a également félicité pour l'organisation du Sommet et l'hospitalité du peuple angolais.

La Déclaration exhorte par ailleurs les États membres de l'Union africaine à intégrer les priorités du PIDA-PAP II dans leurs plans nationaux de développement et leurs budgets publics, en garantissant le suivi et la transparence de l'exécution des projets approuvés.

Les participants ont plaidé pour une coordination institutionnelle et une synergie accrues entre l'Union africaine, l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD), les communautés économiques régionales et les partenaires internationaux, en vue de la mise en oeuvre effective des politiques continentales d'infrastructures et de connectivité.

Le document souligne également l'importance d'une transition énergétique juste et durable, fondée sur le recours aux énergies renouvelables, et d'une transformation numérique, grâce au renforcement de la connectivité et à l'accès universel à Internet, comme éléments complémentaires à l'intégration physique.

Le Sommet de Luanda a jugé essentiel de renforcer les institutions financières africaines, notamment la Banque africaine d'investissement, le Fonds monétaire africain et la Banque centrale africaine, afin de garantir l'indépendance financière du continent et de réduire sa dépendance au financement extérieur.

À l'issue de la lecture, Paulo Teca a souligné que la Déclaration de Luanda constitue une étape politique et technique majeure dans le processus d'intégration continentale, et représente un appel à une action conjointe des gouvernements africains et des partenaires au développement pour bâtir une Afrique interconnectée, industrialisée et compétitive.

Le 3e Sommet sur le financement et le développement des infrastructures en Afrique a réuni des chefs d'État, des ministres, des dirigeants d'institutions financières, des représentants de l'Union africaine, de la Banque africaine de développement et d'organisations internationales.

Pendant trois jours, ils ont analysé les stratégies de financement et de mise en oeuvre de projets à impact régional.