Angola: Le chef de l'État aborde la coopération bilatérale avec son homologue de Sao Tomé-et-Principe

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, s'est entretenu par téléphone jeudi soir avec son homologue de Sao Tomé-et-Principe, Carlos Vila Nova, au cours duquel ils ont passé en revue l'état des relations bilatérales entre les deux pays.

Selon le service de presse de la présidence de la République, les deux chefs d'État ont abordé, lors de cet échange, les questions relatives au renforcement de la coopération dans les domaines d'intérêt commun, dans le cadre des relations historiques d'amitié et de solidarité qui unissent l'Angola et Sao Tomé-et-Principe.

Cet entretien s'inscrivait dans le cadre des consultations régulières entre les deux dirigeants, visant à approfondir les partenariats politique, économique et diplomatique existants entre les deux États lusophones.

Les relations amicales et de coopération entre les deux États reposent sur des facteurs politiques, historiques, culturels et géographiques, formalisés en 1978 par l'Accord général de coopération et la Commission mixte bilatérale, créée en 1980.