Angola: Le chef de l'État aborde la coopération bilatérale avec son homologue de Sao Tomé-et-Principe

30 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, s'est entretenu par téléphone jeudi soir avec son homologue de Sao Tomé-et-Principe, Carlos Vila Nova, au cours duquel ils ont passé en revue l'état des relations bilatérales entre les deux pays.

Selon le service de presse de la présidence de la République, les deux chefs d'État ont abordé, lors de cet échange, les questions relatives au renforcement de la coopération dans les domaines d'intérêt commun, dans le cadre des relations historiques d'amitié et de solidarité qui unissent l'Angola et Sao Tomé-et-Principe.

Cet entretien s'inscrivait dans le cadre des consultations régulières entre les deux dirigeants, visant à approfondir les partenariats politique, économique et diplomatique existants entre les deux États lusophones.

Les relations amicales et de coopération entre les deux États reposent sur des facteurs politiques, historiques, culturels et géographiques, formalisés en 1978 par l'Accord général de coopération et la Commission mixte bilatérale, créée en 1980.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.