Angola: Trois juges briguent la présidence de la Cour suprême

Luanda — Les juges-conseillers Efigénia Clemente, Norberto Sodré et Daniel Modesto Geraldes ont été, ce vendredi, les trois candidats ayant obtenu le plus de voix lors de la séance d'élection des postulants au poste de président de la Cour suprême, tenue dans la salle plénière de cette haute juridiction.

L'information a été communiquée à la presse par la secrétaire générale de la Commission électorale, la juge Tânia Brás, qui a qualifié le processus de « transparent, serein et d'une grande probité », en soulignant le climat d'urbanité et de normalité institutionnelle qui a marqué le scrutin.

Selon la magistrate, quatre candidats étaient en lice, et dix-huit juges-conseillers en fonction ont pris part au vote, sans qu'aucun bulletin nul ni blanc ne soit enregistré.

« Le processus électoral s'est déroulé de manière exemplaire, dans le strict respect des règlements internes et des normes de la magistrature judiciaire », a affirmé Tânia Brás.

Elle a précisé que le critère de départage entre les candidats à égalité de voix a été déterminé par l'ancienneté dans la catégorie, conformément au Règlement électoral publié au Journal officiel.

La magistrate a expliqué que, les candidats ayant été nommés et investis le même jour, le départage s'est effectué en fonction de l'ordre de prise de fonctions, la priorité revenant au magistrat ayant prêté serment en premier.

Sur la base de ce critère, ont été retenus comme les plus votés :

Efigénia Clemente, Norberto Sodré (président intérimaire de la Cour suprême), et Daniel Modesto Geraldes.

ART/BS