Angola: La BAI consolide sa position de leader sur le marché bancaire

Luanda — La Banque Angolais d'Investissements (BAI) a enregistré un bénéfice net de 226 milliards de kwanzas au troisième trimestre de cette année, soit une hausse de 138 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Selon un rapport de la BAI transmis à ANGOP ce vendredi, cette performance s'explique par une augmentation de la marge financière (+55 %) et de la marge complémentaire (+138 %).

Ces chiffres sont intégrés aux résultats financiers de la banque pour le troisième trimestre 2025, témoignant d'une croissance qui renforce sa position de leader dans le secteur bancaire angolais.

D'après le rapport, l'actif net de la banque a atteint 4,959 milliards de kwanzas, en hausse de 9 % par rapport à décembre 2024, tandis que les dépôts de la clientèle ont progressé de 5 %, pour s'établir à 3,838 milliards de kwanzas.

Ces chiffres témoignent de la solide santé financière de l'institution, qui a vu sa clientèle croître, renforçant ainsi la confiance des Angolais.

Bourse

Au cours du troisième trimestre 2025, les actions de la banque ont enregistré une hausse de 38,2 %, passant de 76 000 Kz le 26 septembre à 105 000 Kz le 3 octobre, pour une capitalisation boursière de plus de 1,75 milliard de Kz.

Comparée à la même période l'an dernier, où les actions étaient cotées à 53 000 Kz, cette performance reflète une nette reprise du marché financier angolais.

L'institution a maintenu un ratio de fonds propres réglementaires (RFPR) de 28,87 %, nettement supérieur au minimum requis. La banque a investi massivement dans la transformation numérique.

BAI Directo, une plateforme en ligne permettant des transactions simples et sécurisées, joue un rôle clé dans l'inclusion financière du pays, permettant à un plus grand nombre de personnes d'accéder aux services bancaires, même dans les zones les plus reculées.

Par ailleurs, la BAI a financé des petites et moyennes entreprises (PME) et des initiatives d'éducation financière afin de favoriser une meilleure inclusion dans le système bancaire.

Selon le document, la croissance constante des résultats financiers et l'appréciation significative de ses actions témoignent de l'engagement de la banque envers la solidité financière, la confiance des investisseurs et son expansion sur le marché des capitaux.

Forte d'une présence marquée sur le marché des capitaux, d'une clientèle croissante et d'une stratégie d'innovation continue, la BAI demeure une référence dans le secteur bancaire et une institution fiable, bien placée pour mener la transformation économique et financière de l'Angola.

EH/CS/LUZ