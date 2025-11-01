Angola: Le Brent s'établit à 64,05 $ à l'ouverture des marchés

31 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a ouvert à 64,06 $ vendredi sur le marché à terme de Londres, soit une baisse de 0,12 centime par rapport à l'ouverture de jeudi.

Le prix de l'« or noir » est sous pression, entre autres facteurs, en raison d'un optimisme limité quant à un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, ainsi que du scepticisme concernant de nouvelles sanctions américaines contre la Russie suite à la guerre en Ukraine.

Jeudi, le prix du Brent a fluctué entre 63,47 $ et 64,54 $, selon le site spécialisé « investor.com ».

Le pétrole représente actuellement environ 90 % des exportations angolaises, 35 % du PIB national et 60 % des recettes fiscales du pays.

Le budget général de l'État angolais pour l'exercice 2025 a été établi sur la base d'un prix de 70 dollars le baril et d'une production estimée à 1 098 000 barils de pétrole par jour.

Selon les données de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), l'Angola a produit un total de 31 775 907 barils de pétrole brut en septembre dernier, soit une moyenne de 1 059 197 barils par jour, ce qui représente une baisse de 298 406 barils par rapport au mois d'août.

