Angola: Le coût des produits pétroliers raffinés atteint 709,32 millions de dollars US en trois mois

Luanda — L'acquisition de 1,2 million de tonnes de carburants raffinés destinés à la commercialisation a coûté 709,32 millions de dollars US au cours du troisième trimestre 2025 en Angola, soit une augmentation de 47,32 millions de dollars US par rapport à la même période en 2024.

Ces données ont été publiées jeudi à Luanda par le directeur général adjoint de l'Institut de réglementation des produits pétroliers (IRDP), António Feijó, lors de la présentation des résultats obtenus au cours des trois derniers mois par les entreprises opérant dans le secteur pétrolier angolais.

Il a précisé qu'au cours de la même période en 2024, l'Angola avait dépensé environ 662 millions de dollars US pour acquérir 1,1 million de tonnes.

Selon le responsable, 70 % des produits raffinés acquis au cours des trois derniers mois ont été importés, dont 29 % de la raffinerie de Luanda et 1 % de Cabgoc - Topping à Cabinda.

Il a précisé que sur les quantités acquises, environ 61 % correspondent à du gazole, 25,94 % à de l'essence, 7,26 % à du fioul, 4,10 % à du jet, 0,96 % à du kérosène et les 0,84 % restants à de l'asphalte.

António Feijó a indiqué que le volume total des ventes des différents secteurs d'activité, pour la période considérée, s'élevait à 1 161 527 TM, soit une baisse d'environ 4 % par rapport au trimestre précédent.

En termes de parts de marché pour les ventes de carburants liquides au troisième trimestre 2025, Sonangol Distribuição e Comercialização domine le marché avec 62,3 %, suivi de Pumangol (20,0 %), Sonangalp (8,6 %), TotalEnergies Marketing Angola (7,2 %) et Etu Energias (2,0 %).

Dans le segment du bitume, les ventes ont totalisé environ 13 710 tonnes, soit une hausse de 25 % par rapport à la période précédente. Soida détient la plus grande part de marché avec 52 %, suivi d'Angobetumes (48 %).

Gaz

Le directeur général adjoint de l'IRDP a annoncé que, durant la période considérée, environ 158 555 tonnes de gaz de cuisson (GPL) ont été mises sur le marché intérieur. 56 % de ce gaz provenait de l'usine Angola LNG, 38 % de Sanha, 5 % de la raffinerie de Luanda et 1 % de l'usine de Cabinda Topping.

Au cours du même trimestre, a-t-il poursuivi, aucune importation de GPL destinée au marché intérieur n'a été enregistrée. Par rapport aux trois mois précédents, les acquisitions pour le marché intérieur ont augmenté d'environ 28 %.

Il a souligné que, concernant les ventes du troisième trimestre, le total enregistré s'élevait à 139 199 tonnes, soit une hausse d'environ 5 % par rapport au trimestre précédent.

Au cours de la période considérée, la production de bouteilles de GPL de 12 kg s'est élevée à 15 423 unités, soit une baisse de 29 % par rapport au trimestre précédent. Concernant le reconditionnement des bouteilles, aucune opération n'a été enregistrée durant cette période, comme au trimestre précédent.

Sur ce segment, Sonangol Gás e Energias Renováveis domine le marché avec une part de 77,7 %. Viennent ensuite Saigás (10,6 %), Progás (6,7 %), Gastém (3,3 %) et Canhongo Gás (1,7 %).

Les provinces ayant le plus consommé de GPL durant la période sont Luanda (51,9 %), Benguela (9,9 %), Icolo e Bengo (6,5 %), Huila (6,1 %) et Bengo (3,5 %), représentant environ 80 % de la consommation nationale.

Lubrifiants

Selon une source, dans le secteur des lubrifiants, à la clôture de ce rapport, un volume d'environ 7 955 tonnes métriques (TM) a été enregistré sur le marché intérieur par les principales entreprises, soit une baisse d'environ 17 % par rapport au trimestre précédent.

Sur ce volume total, seulement 490 tonnes métriques provenaient de la production nationale, soit 6 %, tandis que les 7 465 TM restantes, soit 94 %, étaient importées.

António Feijó a également indiqué que Chinangol dominait les ventes sur le marché des lubrifiants durant la période analysée, avec une part de marché d'environ 9,8 %, suivi de Jambo (8,6 %), Lubritec (8,2 %), Geosam (7,3 %) et Sonangol Distribuição e Comercialização (6,2 %), complétant ainsi le top 5 de ce marché.