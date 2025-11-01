Angola: Le PRODESI alloue 1,5 milliard de kwanzas à 20 projets à Malanje

Malanje ( — Le Programme de soutien à la production, diversification des exportations et à la substitution des importations (PRODESI) a débloqué cette année 1,5 milliard de kwanzas pour soutenir 20 projets des secteurs industriel et agricole de la province de Malanje.

L'information a été communiquée jeudi à Malanje par le directeur national de l'Industrie, Allan Varela, lors d'un entretien avec l'ANGOP, en marge de l'ouverture de la IIIe édition d'Expo-Malanje 2025.

Sans donner de détails, le directeur a précisé que cette somme a permis le développement de plusieurs entreprises et la création de nombreux emplois directs et indirects, contribuant ainsi à la croissance économique.

À l'échelle nationale, il a indiqué que le financement du programme PRODESI s'élève à environ 74 milliards de kwanzas, alloués à 800 projets d'initiatives agricoles et industrielles, précisant que ces projets ont généré environ 61 000 emplois directs et indirects.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant Expo-Malanje, Allan Varela a estimé que l'événement représente le véritable potentiel de la production nationale et de Malanje en particulier.

Il a affirmé que l'exposition témoigne d'une production agricole considérable, mais qu'elle manque d'un moteur pour amorcer la transformation et l'industrialisation, ainsi que pour écouler les excédents.

Par ailleurs, il a défendu la nécessité d'accroître la production afin d'influer sur le prix des produits alimentaires de base, notamment ceux de grande consommation, et a donc appelé les entreprises à participer activement à la compétitivité du marché national.

D'une durée de quatre jours, Expo-Malanje vise à contribuer à l'amélioration du climat des affaires, à promouvoir le potentiel de la région, à attirer les investisseurs et à favoriser la création de partenariats et l'échange d'expériences.

Organisé par le gouvernorat provincial, en partenariat avec la société CCALAS-Angola, l'événement se déroule sous le thème « 50 ans d'indépendance : valoriser la production locale pour un développement durable » et réunit 250 exposants des provinces de Cabinda, Uíge, Namibe, Huambo, Cuanza Norte, Luanda et Malanje.