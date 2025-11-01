Angola: Handball - L'Angola et le Cap-Vert s'affrontent pour le titre du tournoi de l'indépendance

Luanda — La sélection nationale masculine de handball d'Angola et son homologue du Cap-Vert se disputeront, ce samedi à 18 heures, le titre du Tournoi international « Angola 50 Ans », au pavillon polyvalent de Kilamba, à Luanda.

Les deux équipes restent invaincues dans la compétition, organisée pour célébrer le 50e anniversaire de la proclamation de l'indépendance nationale, qui sera commémoré le 11 novembre.

Angola a battu le Maroc lors de la deuxième journée, jeudi, sur le score de 30-17, après avoir remporté son match d'ouverture contre l'équipe Angola B, 17-12.

Le Cap-Vert, avec le même parcours, a quant à lui vaincu Angola B jeudi, 31-19, après avoir battu le Maroc à la première journée, 31-25.

Les équipes angolaise et cap-verdienne comptent chacune six points, mais le Cap-Vert présente un bilan de buts marqué supérieur de 15 unités.

Pour la troisième place, le tournoi opposera la sélection angolaise B au Maroc, à partir de 16 heures, dans le même pavillon du Kilamba.