Angola: Handball - L'Angola et le Cap-Vert s'affrontent pour le titre du tournoi de l'indépendance

31 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La sélection nationale masculine de handball d'Angola et son homologue du Cap-Vert se disputeront, ce samedi à 18 heures, le titre du Tournoi international « Angola 50 Ans », au pavillon polyvalent de Kilamba, à Luanda.

Les deux équipes restent invaincues dans la compétition, organisée pour célébrer le 50e anniversaire de la proclamation de l'indépendance nationale, qui sera commémoré le 11 novembre.

Angola a battu le Maroc lors de la deuxième journée, jeudi, sur le score de 30-17, après avoir remporté son match d'ouverture contre l'équipe Angola B, 17-12.

Le Cap-Vert, avec le même parcours, a quant à lui vaincu Angola B jeudi, 31-19, après avoir battu le Maroc à la première journée, 31-25.

Les équipes angolaise et cap-verdienne comptent chacune six points, mais le Cap-Vert présente un bilan de buts marqué supérieur de 15 unités.

Pour la troisième place, le tournoi opposera la sélection angolaise B au Maroc, à partir de 16 heures, dans le même pavillon du Kilamba.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.