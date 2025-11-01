Angola: Le CFB remet en service le « Train Kamacove » sur la ligne Lobito-Huambo

Lobito ( — Le Chemin de Fer de Benguela (CFB) remettra en service le « Train Kamacove » sur la ligne Lobito-Huambo dès ce samedi 31, six ans après son interruption, selon les informations recueillies par ANGOP.

Ce train, qui transporte des passagers et des marchandises légères, profitera principalement aux agriculteurs et commerçants du corridor de Lobito. Le prix du billet est de 4 000 kwanzas.

Lors d'une conférence de presse, le président du conseil d'administration du CFB, António Cabral, a expliqué que le « Train Kamacove » sera en correspondance avec un autre train reliant Huambo et Luau (Est de Moxico). « Ainsi, les voyageurs quittant Lobito pourront poursuivre leur voyage vers Luau et inversement.»

Selon le PCA, l'arrêt du train était dû à l'usure du matériel roulant, notamment des essieux, des voitures et des locomotives.

Suite à la concession de son infrastructure à Lobito Atlantic Railway (LAR), le CFB a conservé la responsabilité du volet social, notamment le transport de passagers et de petits volumes, tandis que le concessionnaire prenait en charge le transport de marchandises volumineuses et l'entretien de l'infrastructure.

Antônio Cabral a expliqué que, grâce aux revenus générés par la concession, le CFB a entrepris la remise en état de son matériel roulant. Une demande de 200 essieux montés pour les voitures en Afrique du Sud a ainsi été formulée.

« Nous en avons déjà reçu 152 et il ne nous en manque plus que 48. Nous disposons déjà de 38 wagons équipés de roues neuves ; il nous en faut douze de plus pour compléter le total de 50 », a-t-il précisé.

Il a également indiqué que les wagons sont en cours de décapage, de peinture intérieure et extérieure, ainsi que de restauration des planchers et des sièges.

« La pression était forte, tant de la part des gestionnaires du tronçon Lobito-Huambo que de la population », a-t-il reconnu.

Dans un premier temps, la compagnie mettra quatre voitures à disposition une fois par semaine, le vendredi.

Le président s'est félicité que le lancement de ce train coïncide avec les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale et s'est dit convaincu que l'afflux de voyageurs sera important, car il s'agit du « train du sourire » dont la population avait grand besoin et qui lui fait cruellement défaut au quotidien.

Quant aux retombées économiques, il a estimé que l'économie le long du corridor de Lobito sera dynamisée et que tous les acteurs en bénéficieront.