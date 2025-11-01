Angola: Le MINJUD déplore le décès de l'ancienne handballeuse Lídia João

Luanda — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès de Lídia João, ancienne internationale angolaise de handball, survenu mercredi 29 octobre, à Luanda, des suites d'une maladie.

Selon une note de presse du ministère de tutelle, parvenue à l'ANGOP jeudi, le sport angolais, et le handball en particulier, perdent l'une de leurs plus grandes figures de tous les temps.

Le communiqué du MINJUD souligne que l'athlète s'est illustrée au sein de la Sélection nationale et des nombreux clubs qu'elle a représentés, faisant preuve d'un grand professionnalisme et d'un profond sens du devoir.

D'après le document, Lídia João, qui évoluait aux postes d'arrière et de demi-centre, fut bien plus qu'une simple joueuse de handball : elle a inspiré plusieurs générations de sportives angolaises à pratiquer une discipline dans laquelle l'Angola demeure la nation la plus titrée d'Afrique.

Dans sa déclaration, le ministre regrette la disparition physique de cette figure emblématique, qui a marqué plusieurs générations de handballeuses, ajoutant que le meilleur hommage à lui rendre sera de perpétuer le souvenir de ses exploits sportifs.

La joueuse, qui a marqué l'histoire de la discipline dans les années 1980 et 1990, travaillait jusqu'à sa mort au département de handball du Petro de Luanda.

Sous les couleurs des « tricolores », elle a remporté quatre Coupes des clubs champions, deux Coupes Babacar Fall et trois Championnats d'Afrique, en 1992, 1994 et 1999.