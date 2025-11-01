Angola: Le ministre annonce la construction du nouveau siège de l'ANGOP

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a annoncé ce jeudi à Luanda que l'Agence de presse angolaise (ANGOP) disposera prochainement d'un nouveau siège.

Mário Oliveira a réaffirmé l'engagement du gouvernement angolais à garantir de meilleures conditions de travail et une plus grande dignité aux professionnels des médias en général.

Le gouvernant a fait cette annonce lors de la cérémonie commémorant le 50e anniversaire de l'ANGOP, célébré le même jour (30 octobre).

Il a souligné que le projet de nouvelle infrastructure est déjà en cours et que, pendant la période de préparatifs, une phase transitoire sera mise en place pour assurer la continuité des activités de l'agence.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Il y aura une phase transitoire, mais l'ANGOP aura un nouveau siège. C'est notre engagement, l'engagement du ministère, afin de donner toute la dignité nécessaire au travail accompli par l'ANGOP », a-t-il expliqué.

Le gouvernant a rappelé le rôle essentiel de l'agence dans l'histoire du pays, notamment sa couverture d'événements marquants tels que la proclamation de l'indépendance nationale et la consolidation de la paix, poursuivant que la modernisation de ses infrastructures constitue un hommage approprié à cet héritage.

Le ministre Mário Oliveira a profité de l'occasion pour mettre en lumière le processus de modernisation en cours des médias publics, précisant que le gouvernement investit dans la mise à niveau technologique et l'expansion des infrastructures de la Télévision publique angolaise (TPA), de la Radio nationale angolaise (RNA) et d'Edições Novembro.

« Nous créons progressivement les conditions permettant à nos médias de travailler dignement et de continuer à servir le pays et les Angolais, comme ils l'ont fait jusqu'à présent », a-t-il affirmé.

Le ministre a également souligné l'importance de l'intégration des technologies de l'information et des télécommunications dans le journalisme moderne, insistant sur le fait que le développement des réseaux de fibre optique et de communication permet à l'information d'atteindre l'ensemble du pays.

Ainsi, a-t-il indiqué, le droit constitutionnel à l'information est également garanti.

Lors de son discours, Mário Oliveira a salué le rôle des professionnels des médias dans la promotion de l'unité nationale et la diffusion des conquêtes du pays, insistant sur la nécessité d'une formation continue et du renouvellement des effectifs.

« Beaucoup de travail, beaucoup d'études, beaucoup de dévouement et beaucoup d'amour pour le métier. Tel est le message que je laisse à la nouvelle génération de journalistes de l'ANGOP », a-t-il conclu.

Les célébrations du 50e anniversaire de l'agence de presse angolaise ont été marquées par des hommages à ses fondateurs et à ses professionnels, dans une ambiance festive qui a réaffirmé le rôle de l'ANGOP comme pilier de l'information publique en Angola.

L'Agence de presse angolaise (ANGOP) est une entreprise de presse publique qui a pour mission de collecter, traiter et diffuser, exclusivement, en Angola et à l'étranger, des informations objectives sur l'actualité nationale et internationale.

L'ANGOP a été créée le 30 octobre 1975 sous le nom d'Agência Nacional Angola Press (ANAP). En 1991, l'agence a commencé à diffuser 24 heures sur 24 et a également introduit des innovations dans ses plans éditoriaux et techniques.