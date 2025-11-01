Angola: Football - Silvestre Pelé prend les rênes de Primeiro de Maio de Benguela

31 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Benguela — L'entraîneur angolais Silvestre Pelé a été présenté vendredi comme le nouvel entraîneur de Primeiro de Maio de Benguela, lors d'une conférence de presse dirigée par le président du club, António dos Santos.

Lors de sa première intervention, Silvestre Pelé a exprimé sa satisfaction de prendre en charge un club historique de la province de Benguela et du pays, soulignant que l'objectif principal consiste à maintenir l'équipe en première division.

Il a indiqué qu'il était nécessaire de penser à l'avenir, car la mission qui lui a été confiée est de grande envergure.

Dans le même ordre d'idées, il a précisé que sa tâche consiste à restaurer la mystique du club historique 1.º de Maio de Benguela et à garantir sa place parmi les grands du football angolais.

« Nous connaissons l'exigence de nos supporters, mais grâce à notre expertise, nous allons chercher à leur apporter de la joie. Nous commencerons par évaluer ce que nous avons trouvé, car nous ne connaissons l'équipe que partiellement, et pas encore sur le plan technique », a-t-il déclaré.

L'entraîneur a également annoncé qu'il avait amené avec lui l'adjoint António Seabra, qui l'accompagnera dans cette nouvelle mission, tout en assurant qu'il travaillera de manière harmonieuse et déterminée afin de répondre aux attentes des supporters.

