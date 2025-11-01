Afrique: Souveraineté sanitaire - Bassirou Diomaye Faye propose un pacte africain

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a proposé vendredi à Dakar, un Pacte africain pour la souveraineté sanitaire fondé sur des financements domestiques accrus et une solidarité renforcée entre pays vulnérables.

Il a fait cette proposition à la clôture de la huitième édition du Forum Galien Afrique, dont les travaux ont démarré le 28 octobre dernier dans la capitale sénégalaise, sur le thème "Souveraineté sanitaire, un impératif pour l'Afrique".

"À l'issue de ce Forum, je propose que nous sortions de Dakar avec un Pacte africain pour la souveraineté sanitaire, fondé sur des financements domestiques accrus, une intégration régionale forte, un investissement massif dans la recherche et l'innovation, et une solidarité renforcée avec les pays et populations les plus vulnérables", a déclaré le chef de l'Etat sénégalais.

"En clôturant cette huitième édition du Forum Galien Afrique, je souhaite que nous repartions avec une conviction : la souveraineté sanitaire de l'Afrique est à notre portée", a lancé Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

La souveraineté "dépend de notre unité, de notre rigueur, et de notre capacité à investir dans nos propres forces", a-t-il indiqué.

"Notre ambition dépasse nos frontières. L'Afrique doit devenir un continent producteur et non plus seulement consommateur. C'est pourquoi je salue la création, par l'Union africaine, de l'Agence africaine du médicament (AMA), destinée à harmoniser les réglementations et à sécuriser le marché africain du médicament", a ajouté le président Faye.

Il considère la mise en oeuvre de cette agence comme "un pas décisif vers un marché pharmaceutique intégré, compétitif et souverain".

"La souveraineté sanitaire ne se décrète pas, elle se construit par des actes concrets", a soutenu Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en saluant la signature récente de la convention d'achat direct par la Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA), afin de soutenir la production locale de médicaments essentiels.

"Cette décision, conforme à la réglementation en vigueur, consacre la préférence nationale dans l'achat public de médicaments", a souligné le président de la République.

Le chef de l'Etat voit à travers cette décision "un acte de souveraineté économique, mais aussi un symbole de confiance envers notre secteur privé, vecteur de croissance, d'emploi et de transfert de technologies".

"Durant ce grand événement africain qui nous réunit, la production locale s'est positionnée comme un levier stratégique", s'est félicité Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Selon lui, le prix Galien incarne l'excellence scientifique et l'innovation au service de la santé. Il met aussi en lumière les chercheurs, innovateurs et les institutions africaines, de même que les partenaires qui contribuent, "par leur génie et leur persévérance, à améliorer la vie de nos populations".

"Ce soir, j'ai eu l'honneur de décerner les prix, au nom du continent, à nos lauréats que je félicite encore une fois", a-t-il relevé, ajoutant que le Forum Galien Afrique a montré que le continent dispose des ressources humaines, scientifiques et culturelles nécessaires pour prendre en main son destin sanitaire.

"Ce n'est pas une utopie. C'est un chemin exigeant, mais possible, si nous restons unis", a lancé le chef de l'Etat.